Tối qua (9/10), người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại khu vực gần cống chui thuộc xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Vào khoảng 17 giờ hôm qua, người dân xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Bé trai bị bỏ rơi khi mới được hơn 10 ngày tuổi - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào thời điểm trên, một phụ nữ đi ngang khu vực này thì nghe tiếng trẻ em khóc. Đến kiểm tra, chị phát hiện một bé trai khoảng 10 ngày tuổi được bọc trong chiếc khăn màu hồng. Bên cạnh đó là một túi ni lông đựng một ít quần áo và bình sữa nóng.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin, chính quyền xã đã đưa bé đến Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và tiến hành các thủ tục cần thiết.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm thân nhân cho đứa trẻ - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cách đây không lâu tại Thái Bình cũng vừa xảy ra một trường hợp mẹ bỏ rơi con.

Bé trai bị mẹ bỏ rơi kèm tâm thư

Trước đó vào chiều 2/10, các sư thầy tại chùa Bồ (Vạn Xuân Tự, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) phát hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng. Khi được phát hiện, bé nằm trong thùng giấy cùng một lá thư.

Trong thư người mẹ viết: “Tôi sinh được cháu nhưng vì điều kiện hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu nên nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người”.

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm bức tâm thư nhờ nuôi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong thùng giấy mọi người còn phát hiện một vài bộ quần áo trẻ sơ sinh. Ngay sau đó nhà chùa đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, đưa bé vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Mẹ bỏ rơi con trai khoảng 1 tháng tuổi trước cổng chùa kèm tâm thư: ‘Nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người’ Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa với một bức tâm thư nhờ nuôi nấng đứa trẻ thành người. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã đưa bé đi khám sức khỏe.

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