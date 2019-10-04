Mẹ bỏ rơi con trai khoảng 1 tháng tuổi trước cổng chùa kèm tâm thư: ‘Nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người’

Xã hội 04/10/2019 13:48

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa với một bức tâm thư nhờ nuôi nấng đứa trẻ thành người. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã đưa bé đi khám sức khỏe.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai bị bỏ rơi.

Cụ thể, vào chiều 2/10 tại cổng chùa Bồ (Vạn Xuân tự), các sư thầy phát hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi nằm trong thùng giấy cùng một bức tâm thư. 

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Bé trai bị bỏ rơi tại chùa - Ảnh: Internet

Trong thư người mẹ viết: “Tôi sinh được cháu nhưng vì điều kiện hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu nên nhờ ông bà nào đó nuôi giúp cháu nên người”. 

Bên cạnh đó, trong thùng giấy người dân còn phát hiện thêm vài bộ quần áo trẻ sơ sinh. Ngay sau đó, nhà chùa đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, đưa bé vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe

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Bức thư người mẹ để lại bên cạnh đứa trẻ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Lao động, kết quả kiểm tra cho thấy bé trai nặng 3,7kg, sức khỏe ổn định, không có bệnh truyền nhiễm. Hiện tại bé đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để được theo dõi. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tìm lại người thân cho bé. 

Cách đây không lâu tại Đắk Nông cũng vừa xảy ra trường hợp người dân phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới gần 2 tháng tuổi. Cụ thể, vào sáng 1/10, ông L.V.P (trú thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) nghe tiếng trẻ em khóc nên ra xem. Tại đây, ông P. phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn, bỏ trong thùng giấy kèm một bức tâm thư.

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Bé trai được phát hiện trong chiếc thùng giấy - Ảnh: Internet

Trong thư, người này cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con, nhờ người cưu mang. Ngay sau đó, gia đình ông P. đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. 

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