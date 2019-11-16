Gia Lai: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nặng 3,1kg bị bỏ rơi tại bãi rác

Xã hội 16/11/2019 10:14

Trên đường đi nhặt rác, người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi rác. Kết quả khám nghiệm cho thấy bé trai nặng khoảng 3,1kg.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) xác nhận đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác xã Đắk Yă, huyện Mang Yang.

Trước đó, người dân đi nhặt rác tại bãi rác thì phát hiện một bọc ni lông bên trong có thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc.

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Người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nặng 3,1kg trong bãi rác ở Gia Lai - Ảnh: Internet

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định bé trai tử vong nặng khoảng 3,1kg. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do suy hô hấp, suy tuần hoàn. Sau khi hoàn thành các thủ tục, lực lượng chức năng đã tiến hành an táng cho bé trai.

Cách đây không lâu, người dân tại Hà Nội cũng vừa phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác. Cụ thể, vào ngày 5/11, một lao công đang quét dọn thì phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác tại ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội). Ngay sau đó người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng đồng thời tiến hành lo hậu sự cho bé. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé trai nặng khoảng 4kg. 

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Người dân lo hậu sự cho một bé trai tử vong trong thùng rác - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày điều tra, đến ngày 7/11, cơ quan chức năng đã tìm được mẹ đứa trẻ. Theo đó, mẹ của bé là H.M (20 tuổi, sinh viên của một học viện). Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý người mẹ trẻ theo đúng quy định của pháp luật. 

Vụ thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong thùng rác ở Hà Nội: Người mẹ là nữ sinh 20 tuổi

Vụ thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong thùng rác ở Hà Nội: Người mẹ là nữ sinh 20 tuổi

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác ở quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định được mẹ của nạn nhân.

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