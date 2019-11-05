Sau khi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng đồng thời lo hậu sự cho bé.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ vụ phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác ở ngõ Văn Chương 2.

Người dân lo mai táng cho đứa trẻ xấu số - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện thi thể cháu bé, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng đồng thời tiến hành lo hậu sự cho bé. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cấp báo lên Công an quận Đống Đa. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, người dân tại Đắk Lắk cũng đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng 30/10, người dân phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh trong thùng rác tại đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo từ người dân, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường người dân phát hiện thi thể bé trai tại Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm cho thấy bé trai nặng khoảng 3kg, thi thể còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, người dân địa phương đã quyên góp, mua đồ dùng để tổ chức mai táng cho cháu bé.

Quyên góp tiền mai táng cho bé sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Đắk Lắk Đi nhặt rác, một người dân tá hỏa phát hiện bé sơ sinh tử vong trong thùng rác để bên đường. Nhiều người có mặt ở hiện trường đã quyên góp tiền để làm thủ tục mai táng cho bé.

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