Quyên góp tiền mai táng cho bé sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Đắk Lắk

Xã hội 30/10/2019 14:58

Đi nhặt rác, một người dân tá hỏa phát hiện bé sơ sinh tử vong trong thùng rác để bên đường. Nhiều người có mặt ở hiện trường đã quyên góp tiền để làm thủ tục mai táng cho bé.

Hôm nay (30/10), Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác bên đường.

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Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong thùng rác - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) một người dân đi nhặt rác phát hiện một túi nilon đựng tấm chăn bị bỏ trong thùng rác.

Người này mở tấm chăn ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

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Người dân quyên góp tiền làm thủ tục mai táng cho cháu bé - Ảnh: FB

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg, không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã đặt thùng quyên góp để làm thủ tục mai táng cho cháu bé.

Vụ bé sơ sinh tử vong trong thùng rác đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tháng 3 năm nay, tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc phát hiện bé sơ sinh tử vong trong thùng rác nhà vệ sinh gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 15 giờ ngày 11/3, A.X. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) bất ngờ chuyển dạ khi đang làm việc trong một công ty thuộc KCN Bàu Xéo. Người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh và sinh con, cháu bé còn thở nhưng không khóc.

Nghĩ mình sinh non sẽ không nuôi được con, cộng thêm sợ công ty biết sẽ phạt, ảnh hưởng đến công việc, X. đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác. Được biết, người phụ nữ này đã có chồng và 3 con. 

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