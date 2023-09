Trước đó, vào ngày 11/4, Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nhận được trình báo của ông Hồ Văn Hà (sinh năm 1972, quê Long An) về việc con gái ông là H.N.Y (sinh năm 2001) bị đánh đập, tra tấn đến sinh non khi mới mang thai được 6 tháng, đứa trẻ đã tử vong sau đó.

Được biết, anh trai của N.Y có mượn của Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) một số tiền. Vào ngày 22/3, vì N.Y có quen với Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh) nên sang nhà Dũng chơi.

Tại đây, Dũng bắt N.Y gọi anh trai đến trả tiền nhưng không được nên đối tượng này đã cùng em gái dùng dây trói chân, tay N.Y lại.

Sau đó khoảng hai ngày, Dũng gọi thêm Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến. Cả ba dùng cây gỗ, dây xích đánh nạn nhân dã man.

N.Y được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng bị thương nặng - Ảnh: Internet

Mặc dù N.Y đã van xin và nói mình có thai nhưng nhóm người này vẫn dùng chân đá vào bụng nạn nhân khiến cô sảy thai. Sau khi đứa trẻ lọt ra ngoài, Dũng và Huyền đã gọi mẹ đến mang thi thể bé vứt ở một bãi đất trống trên địa bàn quận Bình Tân.

Đến ngày 10/4, thấy nạn nhân có dấu hiệu bị kiệt sức nên nhóm đối tượng này đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong suốt thời gian giam giữ N.Y, các đối tượng này không cho nạn nhân ăn gì. May mắn vợ Dũng thấy N.Y đáng thương nên đã lén đem cơm lên cho cô ăn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc và truy tìm hai đối tượng Dũng, Huyền đã bỏ trốn trước đó.