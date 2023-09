Liên quan đến vụ việc thai phụ H.N.Y (18 tuổi, quê Long An, tạm trú quận 11, TP.HCM) bị tra tấn đến sinh non, trao đổi với báo chí vào sáng nay, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị này và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp điều tra, truy bắt nghi can Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Được biết hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) trong tình trạng bị sảy thai, gãy tay và nhiều vết thương khác.