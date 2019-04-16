Được biết hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) trong tình trạng bị sảy thai, gãy tay và nhiều vết thương khác.

Liên quan đến vụ việc thai phụ H.N.Y (18 tuổi, quê Long An, tạm trú quận 11, TP.HCM) bị tra tấn đến sinh non, trao đổi với báo chí vào sáng nay, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị này và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp điều tra, truy bắt nghi can Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Theo lời kể của N.Y, trước đó anh cô có mượn của Dũng số tiền là 1,6 triệu nhưng sau đó người này bắt phải trả 10 triệu đồng. Vì anh của N.Y không có khả năng trả nợ nên thường bị gọi điện đe dọa.

Mặc dù các vết thương trên người đã bớt đau đớn và dần hồi phục nhưng tinh thần của N.Y vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi khi nhớ lại những ngày bị anh em Dũng, Huyền tra tấn dã man.

Do có quen biết từ trước nên vào ngày 22/3, N.Y đến nhà Dũng tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) chơi. Tại đây, N.Y bị Dũng bắt gọi cho anh trai đến trả nợ.

Vì anh của N.Y không đến nên cô bị Dũng và Huyền dùng dây trói chân, tay lại. Khoảng 2 ngày sau, Dũng gọi thêm Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến rồi dùng cây gỗ, dây xích đánh đập nạn nhân dã man.

N.Y nhập viện trong tình trạng sảy thai, bị thương nặng - Ảnh: Internet

“Họ lấy dây rút, dây dù trói tôi lại và dùng cây sắt, cây gỗ, dây xích có móc ổ khóa, xà phòng cục quấn vào khăn để đánh. Ngoài ra còn dùng nhựa đốt và nhỏ lên người. Dù biết tôi mang thai nhưng họ vẫn dùng chân đá vào bụng tôi. Em không dám nhớ lại quá trình bị hành hạ, bọn chúng thật độc ác”, trích lời kể của nạn nhân trên tờ Tổ quốc.

Sau đó, N.Y không còn nghe thấy tim thai đập trong bụng nên năn nỉ được thả về nhưng bọn chúng không đồng ý. Nạn nhân còn cho biết thêm, từ ngày 22/3 đến ngày 10/4, cô bị các đối tượng bỏ đói, chỉ có vợ của Dũng thấy tội nghiệp nên lén mang đồ cho cô ăn.

Sau khi dùng chân, tay đấm đá vào vùng bụng khiến N.Y sảy thai, Dũng và Huyền gọi mẹ ruột đến mang xác thai nhi vứt ở một bãi đất trống trên địa bàn quận Bình Tân.

Đến ngày 10/4, thấy N.Y bị kiệt sức nên các đối tượng đã gọi taxi chở đến bệnh viện cấp cứu. Khi được đưa đến bệnh viện, da thịt 2 tay nạn nhân bị lở loét, hai mắt bầm tím, một bên má bị xệ, chân đầy vết thương do bị hành hạ.

Được biết, N.Y là con gái thứ hai trong gia đình. Sau khi học hết lớp 7, cô nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Sau đó, Y. quen biết với một thanh niên và sinh được một cô con gái.