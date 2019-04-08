Nhìn thấy đống đất có dấu hiệu bất thường nên một công nhân đến kiểm tra. Tại đây, người này tá hỏa phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh bị chôn vùi dưới đất.

Trao đổi với báo chí, ông Lò Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng cho biết vào sáng 5/4, một công nhân của doanh nghiệp M.L trên địa bàn xã Tà Lèng phát hiện một đống đất có dấu hiệu bất thường nằm gần kho vật liệu nên đã đến gần kiểm tra.

Tại đây, người này phát hiện một cánh tay nhô lên trên mặt đất. Đào lên, người dân phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh vẫn còn dính nhiều máu. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin, Công an TP Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương đến hiện trường điều tra, khám nghiệm tử thi.

Khu vực người dân phát hiện thi thể bé - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân là một bé trai, nặng khoảng 3kg. Bé chỉ mới sinh khoảng 1 đến 3 ngày. Trên thi thể bé có nhiều vết thương do bị vật nhọn đâm phải. Bé tử vong trước khi được phát hiện khoảng 2 ngày.

Theo thông tin từ báo Dân Sinh, cơ quan chức năng đã rà soát trên địa bàn bản Tà Lèng và kết quả cho thấy tại đây hiện có 8 phụ nữ đang mang thai và mới sinh con nhưng không có trường hợp nào nằm trong diện nghi vấn.

Dựa vào kết quả điều tra, cơ quan công an bước đầu nhận định bé bị sát hại ở nơi khác, sau đó thi thể được đưa đến khu vực bản Tà Lèng để chôn.

Được biết, đêm trước khi phát hiện thi thể, tại địa bàn Điện Biên có mưa lớn. Đây có thể là nguyên nhân khiến một cánh tay của bé lộ ra ngoài và được người dân phát hiện.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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