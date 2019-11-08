Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác ở quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định được mẹ của nạn nhân.

Mới đây, lãnh đạo UBND phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) xác nhận cơ quan chức năng đã tìm được mẹ của trẻ sơ sinh tử vong được tìm thấy trong thùng rác cách đây ít ngày. Theo đó, mẹ của bé là H.M (20 tuổi, sinh viên năm 3 của một học viện). Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khác, nữ sinh này hiện đã nghỉ học.

M. được cho là mẹ của đứa trẻ sơ sinh tử vong được tìm thấy trong thùng rác - Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 5/11, một lao công phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác tại ngõ Văn Chương 2. Sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng đồng thời tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Các nhân chứng cho biết bé trai nặng khoảng 4kg, được bọc trong túi ni lông và bị rác phủ kín người. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Công an phường Văn Chương đang lập hồ sơ xử lý người mẹ trẻ theo quy định pháp luật.

Sau khi phát hiện thi thể, người dân đã lo hậu sự cho bé - Ảnh: Internet

Năm ngoái, tại Hà Nội cũng xảy ra sự việc nữ sinh vứt con mới sinh gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Theo đó vào tối 18/10/2018, nữ sinh Đ.T.V.A (21 tuổi) đi vào nhà vệ sinh và sinh được 1 em bé. Vì quá hoảng sợ nên V.A đã dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ vào túi ni lông đen, đặt bé lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống.

Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo đến cơ quan chức năng.

Hà Nội: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác, người dân xót xa lo hậu sự Sau khi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng đồng thời lo hậu sự cho bé.

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