Đang bế con trên tay, người mẹ bỗng nhiên vứt đứa trẻ vào thùng rác khiến những người chứng kiến vô cùng hốt hoảng.

Nhiều giờ qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vứt con vào thùng rác ven đường khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, bà mẹ mặc áo trắng đang bế con đi trên đường. Đột nhiên, chị ta thả đứa con nhỏ của mình vào thùng rác như một món đồ vứt đi. Sau đó, người mẹ thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Sự việc nhanh chóng thu hút những người đi đường hiếu kỳ. Đến xem, mọi người phát hiện một bé gái bị vứt chung với đống vỏ trái cây. Người dân nhanh chóng đưa đứa bé tội nghiệp ra ngoài và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Người phụ nữ vứt con gái vào thùng rác bên đường - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhận được tin, cảnh sát đã đến nơi đưa bé gái về đồn kiểm tra đồng thời liên lạc với người nhà của đứa trẻ. Nhờ được cứu giúp kịp thời, cô bé đã an toàn và may mắn không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), mẹ của đứa bé mắc bệnh tâm thần nên gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc đứa con nhỏ của mình.

Sau đó, cảnh sát đã trao trả đứa trẻ lại cho gia đình. Sự việc đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người vì xót thương cho đứa trẻ nên đã chỉ trích người mẹ kịch liệt. Tuy nhiên, số khác cho rằng mọi người nên thông cảm vì chị bị bệnh tâm thần và có thể mắc chứng trầm cảm sau sinh.

ĐỨa trẻ sau đó đã được cơ quan chức năng đưa về với gia đình - Ảnh: Internet

“Tội nghiệp đứa trẻ, bị mẹ ruột vứt bỏ trong thùng rác. May mắn là bé không sao, hy vọng người nhà sẽ trông chừng bé cẩn thận hơn”, một người dùng Weibo bức xúc.

“Mọi người đừng trách người mẹ nữa, có khi chị ấy bị trầm cảm sau sinh. Căn bệnh này kinh khủng lắm, chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được”, nhiều người bày tỏ sự thông cảm.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và bình luận.

Clip: Bà mẹ trẻ vứt con mới sinh vào thùng rác công cộng rồi thản nhiên đi làm Chỉ vì không muốn mất việc làm, người mẹ nhẫn tâm bỏ con gái mới sinh còn nguyên dây rốn vào thùng rác công cộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-me-than-nhien-vut-con-vao-thung-rac-ven-duong-khien-nhieu-nguoi-sung-sot-320716.html