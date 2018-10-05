Clip: Bà mẹ trẻ vứt con mới sinh vào thùng rác công cộng rồi thản nhiên đi làm

Thế giới 05/10/2018 11:48

Chỉ vì không muốn mất việc làm, người mẹ nhẫn tâm bỏ con gái mới sinh còn nguyên dây rốn vào thùng rác công cộng.

Tối 1/10, một bé gái còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện bị quấn trong một tấm chăn màu hồng, bỏ vào túi đặt trên thùng rác công cộng.

Vào ngày xảy ra sự việc, người dân địa phương nghe tiếng khóc trước nhà. Khi đến kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện một đứa trẻ sơ sinh. Ngay lập tức mọi người báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, một người phụ nữ 25 tuổi đã bị bắt giữ.

Clip: Bà mẹ trẻ vứt con mới sinh vào thùng rác công cộng rồi thản nhiên đi làm - Ảnh 1
Người phụ nữ xuất hiện trong camera của khu dân cư - Ảnh: Daily Mail

Nhiều đồng nghiệp của bà mẹ cho biết khi nghe thông tin vụ việc, họ đã nghi ngờ cô ta chính là thủ phạm vì bụng người này không còn to như trước đây.

Được biết người phụ nữ này là nhân viên quét dọn cho một đại lý xe hơi. Vì mới vào làm được hai tháng, người mẹ này đã cố giấu người quản lý về việc mình mang thai do sợ mất việc.

Clip: Bà mẹ trẻ vứt con mới sinh vào thùng rác công cộng rồi thản nhiên đi làm - Ảnh 2
Đứa trẻ may mắn được người dân phát hiện, cứu sống - Ảnh: Daily Mail

Quản lý công ty kể rằng, ngay từ ngày đầu tiên vào làm việc, cô đã nghi ngờ nhân viên này mang thai nhưng không hỏi. Vào thứ Hai, nghi phạm có nhiều biểu hiện lạ, xin được về nhà sớm vì lý do đau bụng. Hôm sau khi mọi người gặp lại thì thấy bụng của cô nhỏ đi rất nhiều. Mọi người đoán rằng cô gái này đã lén về nhà, tự sinh con.

Lúc đầu người phụ nữ này không nhận là mẹ của đứa bé nhưng sau đó đã thừa nhận. Cô khai vì sợ mất công việc và cần tiền nên đã đem bỏ con của mình.

Clip: Bà mẹ trẻ vứt con mới sinh vào thùng rác công cộng rồi thản nhiên đi làm - Ảnh 3
Sau khi vứt con, người phụ nữ này vẫn thản nhiên đi làm - Ảnh: Daily Mail

Camera an ninh ở đường phố đã quay được khoảnh khắc người mẹ bình tĩnh đi trên con đường vắng, mang theo một cái gói trong tay. Sau đó, cô biến mất khỏi tầm nhìn trong một vài giây rồi sau đó tiếp tục băng qua đường và đi thẳng đến thùng rác. Được biết bé gái sơ sinh nặng 3,6kg và chưa được đặt tên.

Vì nghi ngờ cô gái tự sinh con trong phòng tắm nên cơ quan pháp y đã khám nghiệm phòng tắm của cô.

Về phần người mẹ, cô cũng được đưa vào Bệnh viện Đại học Liên bang Triangulo Mineiro (Brazil) để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ cho biết người phụ nữ này vì không vệ sinh đúng cách sau khi sinh con nên có thể bị nhiễm trùng. Hiện tại, sức khỏe của cô đã tương đối ổn định nhưng bác sĩ vẫn chưa xác định được ngày cho cô xuất viện.

Clip: Bà mẹ trẻ vứt con mới sinh vào thùng rác công cộng rồi thản nhiên đi làm - Ảnh 4
Sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra - Ảnh: Daily Mail

Nhân viên bảo trợ trẻ em cho biết họ đang truy tìm người nhà của bà mẹ trẻ. Nếu vẫn không có người đến nhận, cơ quan này sẽ để cháu bé trong cơ sở bảo trợ trẻ em của thành phố và tiến hành thủ tục để cho con nuôi.

Cơ quan chức năng ở thành phố Uberaba (Brazil) vẫn tiếp tục đánh giá để xác định tội danh của người mẹ này.

Thấy Bella bỏ con nằm lăn lóc dưới đất đứng hút thuốc bên đường, dân mạng thảng thốt: 'Đứa trẻ cũng là người, sao nỡ đối xử như vậy'

Thấy Bella bỏ con nằm lăn lóc dưới đất đứng hút thuốc bên đường, dân mạng thảng thốt: 'Đứa trẻ cũng là người, sao nỡ đối xử như vậy'

Im ắng chưa lâu, "hot girl ăn quỵt” Bella tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi để con nằm lăn lóc bên đường còn mình thì thản nhiên đứng hút thuốc.

Xem thêm
Từ khóa:   clip gây bão mạng clip sốc mẹ bỏ rơi con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 50 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 56 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích