Tối 1/10, một bé gái còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện bị quấn trong một tấm chăn màu hồng, bỏ vào túi đặt trên thùng rác công cộng.

Nhiều đồng nghiệp của bà mẹ cho biết khi nghe thông tin vụ việc, họ đã nghi ngờ cô ta chính là thủ phạm vì bụng người này không còn to như trước đây.

Vào ngày xảy ra sự việc, người dân địa phương nghe tiếng khóc trước nhà. Khi đến kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện một đứa trẻ sơ sinh. Ngay lập tức mọi người báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, một người phụ nữ 25 tuổi đã bị bắt giữ.

Được biết người phụ nữ này là nhân viên quét dọn cho một đại lý xe hơi. Vì mới vào làm được hai tháng, người mẹ này đã cố giấu người quản lý về việc mình mang thai do sợ mất việc.

Đứa trẻ may mắn được người dân phát hiện, cứu sống - Ảnh: Daily Mail

Quản lý công ty kể rằng, ngay từ ngày đầu tiên vào làm việc, cô đã nghi ngờ nhân viên này mang thai nhưng không hỏi. Vào thứ Hai, nghi phạm có nhiều biểu hiện lạ, xin được về nhà sớm vì lý do đau bụng. Hôm sau khi mọi người gặp lại thì thấy bụng của cô nhỏ đi rất nhiều. Mọi người đoán rằng cô gái này đã lén về nhà, tự sinh con.

Lúc đầu người phụ nữ này không nhận là mẹ của đứa bé nhưng sau đó đã thừa nhận. Cô khai vì sợ mất công việc và cần tiền nên đã đem bỏ con của mình.

Sau khi vứt con, người phụ nữ này vẫn thản nhiên đi làm - Ảnh: Daily Mail

Camera an ninh ở đường phố đã quay được khoảnh khắc người mẹ bình tĩnh đi trên con đường vắng, mang theo một cái gói trong tay. Sau đó, cô biến mất khỏi tầm nhìn trong một vài giây rồi sau đó tiếp tục băng qua đường và đi thẳng đến thùng rác. Được biết bé gái sơ sinh nặng 3,6kg và chưa được đặt tên.

Vì nghi ngờ cô gái tự sinh con trong phòng tắm nên cơ quan pháp y đã khám nghiệm phòng tắm của cô.

Về phần người mẹ, cô cũng được đưa vào Bệnh viện Đại học Liên bang Triangulo Mineiro (Brazil) để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ cho biết người phụ nữ này vì không vệ sinh đúng cách sau khi sinh con nên có thể bị nhiễm trùng. Hiện tại, sức khỏe của cô đã tương đối ổn định nhưng bác sĩ vẫn chưa xác định được ngày cho cô xuất viện.

Sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra - Ảnh: Daily Mail

Nhân viên bảo trợ trẻ em cho biết họ đang truy tìm người nhà của bà mẹ trẻ. Nếu vẫn không có người đến nhận, cơ quan này sẽ để cháu bé trong cơ sở bảo trợ trẻ em của thành phố và tiến hành thủ tục để cho con nuôi.

Cơ quan chức năng ở thành phố Uberaba (Brazil) vẫn tiếp tục đánh giá để xác định tội danh của người mẹ này.