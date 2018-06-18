Thấy Bella bỏ con nằm lăn lóc dưới đất đứng hút thuốc bên đường, dân mạng thảng thốt: 'Đứa trẻ cũng là người, sao nỡ đối xử như vậy'

Im ắng chưa lâu, "hot girl ăn quỵt” Bella tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi để con nằm lăn lóc bên đường còn mình thì thản nhiên đứng hút thuốc.
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Bức ảnh trên được một người dùng mạng xã hội có tên T.B chia sẻ vào một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ. Kèm theo bức ảnh, T.B kêu gọi mọi người vào cuộc giúp đỡ đứa trẻ.
“Là một người mẹ, nhìn thấy cảnh này thật sự rất xót xa. Hy vọng mọi người có thể chung tay giúp đỡ đứa trẻ thoát khỏi người mẹ ác độc này”.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng. Hầu như ai cũng cảm thấy lo lắng cho cuộc sống và tương lai của đứa trẻ.
“Thương con quá, nếu cứ để đứa trẻ sống với người mẹ này tâm lý của bé sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc để cứu đứa trẻ thoát khỏi cô ta”, N.T.H bình luận.
“Người mẹ này không có quyền nuôi con, đứa bé đang bị hành hạ chứ không phải được nuôi dưỡng. Làm ơn, một tổ chức hay một nhà từ thiện nào đó vì trẻ thơ mà vào cuộc can thiệp đi chứ. Tội đứa bé quá”, M.H bức xúc.
“Nhìn đứa nhỏ chân trần nằm dưới đất mà tội quá. Mỗi lần bả quay clip hút thuốc phì phò bên cạnh con, nhìn thấy mà nhói tim. Đứa nhỏ chứ có phải búp bê đâu mà đối xử như vậy”, Đ.N chia sẻ.
“Trong khi ngoài kia có biết bao cặp vợ chồng mong mỏi có con từng ngày thì người này lại đối xử tàn tệ với con mình như vậy. Cuộc đời thật sự quá bất công”, T.T bực tức.
Cũng trong ngày hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Bella cùng con trai đi ngoài đường. Điều đáng nói là Bella gần như để hết tất cả đồ đạc đè lên đầu đứa trẻ. Thế nhưng khi được mọi người hỏi thăm, khuyên ngăn thì cô ta gắt gỏng đáp lại: “Đứa trẻ không chết được đâu mà lo”. Sự việc nhanh chóng gây “bão" trong cộng đồng mạng.