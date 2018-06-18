Thấy Bella bỏ con nằm lăn lóc dưới đất đứng hút thuốc bên đường, dân mạng thảng thốt: 'Đứa trẻ cũng là người, sao nỡ đối xử như vậy'

Xã hội 18/06/2018 11:23

Im ắng chưa lâu, "hot girl ăn quỵt” Bella tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi để con nằm lăn lóc bên đường còn mình thì thản nhiên đứng hút thuốc.

Bức ảnh trên được một người dùng mạng xã hội có tên T.B chia sẻ vào một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ. Kèm theo bức ảnh, T.B kêu gọi mọi người vào cuộc giúp đỡ đứa trẻ.

Thấy Bella bỏ con nằm lăn lóc dưới đất đứng hút thuốc bên đường, dân mạng thảng thốt: 'Đứa trẻ cũng là người, sao nỡ đối xử như vậy' - Ảnh 1
Hình ảnh Bella bỏ con nằm dưới đất còn mình đứng hút thuốc gây phẫn nộ - Ảnh: Facebook

 “Là một người mẹ, nhìn thấy cảnh này thật sự rất xót xa. Hy vọng mọi người có thể chung tay giúp đỡ đứa trẻ thoát khỏi người mẹ ác độc này”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng. Hầu như ai cũng cảm thấy lo lắng cho cuộc sống và tương lai của đứa trẻ.

“Thương con quá, nếu cứ để đứa trẻ sống với người mẹ này tâm lý của bé sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc để cứu đứa trẻ thoát khỏi cô ta”, N.T.H bình luận.

“Người mẹ này không có quyền nuôi con, đứa bé đang bị hành hạ chứ không phải được nuôi dưỡng. Làm ơn, một tổ chức hay một nhà từ thiện nào đó vì trẻ thơ mà vào cuộc can thiệp đi chứ. Tội đứa bé quá”, M.H bức xúc.

Thấy Bella bỏ con nằm lăn lóc dưới đất đứng hút thuốc bên đường, dân mạng thảng thốt: 'Đứa trẻ cũng là người, sao nỡ đối xử như vậy' - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Nhìn đứa nhỏ chân trần nằm dưới đất mà tội quá. Mỗi lần bả quay clip hút thuốc phì phò bên cạnh con, nhìn thấy mà nhói tim. Đứa nhỏ chứ có phải búp bê đâu mà đối xử như vậy”, Đ.N chia sẻ.

“Trong khi ngoài kia có biết bao cặp vợ chồng mong mỏi có con từng ngày thì người này lại đối xử tàn tệ với con mình như vậy. Cuộc đời thật sự quá bất công”, T.T bực tức.

Cũng trong ngày hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Bella cùng con trai đi ngoài đường. Điều đáng nói là Bella gần như để hết tất cả đồ đạc đè lên đầu đứa trẻ. Thế nhưng khi được mọi người hỏi thăm, khuyên ngăn thì cô ta gắt gỏng đáp lại: “Đứa trẻ không chết được đâu mà lo”. Sự việc nhanh chóng gây “bão" trong cộng đồng mạng.

Xuất hiện cùng con trai gần 1 tuổi, hot girl Bella lại gây bão MXH khi để đồ đè lên con, còn "trấn an": Đứa trẻ không chết được đâu mà lo!

Xuất hiện cùng con trai gần 1 tuổi, hot girl Bella lại gây bão MXH khi để đồ đè lên con, còn "trấn an": Đứa trẻ không chết được đâu mà lo!

Khi đứa trẻ ấy chỉ còn gần đúng 1 tuần nữa thôi là đến ngày sinh nhật 1 tuổi, hai mẹ con Bella lại xuất hiện trên mạng xã hội thông qua một đoạn clip ngắn. Trong đó có hình ảnh đứa trẻ ngồi trong xe đẩy với đôi chân nhỏ xíu thò ra bên ngoài, phần trên dường như đã bị đè vì đồ đạc.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl quỵt tiền bella con trai của bella hot girl Bella hot girl bella trở lại

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày