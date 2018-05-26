Clip Bella vừa phì phèo thuốc lá vừa kể chuyện con trai 11 tháng tuổi bị sàm sỡ gây sốc mạng xã hội

Mới đây, ‘hot girl ăn quỵt’ Bella tiếp tục tái xuất, đăng clip tố cáo có người đánh mình và sàm sỡ con trai 11 tháng tuổi của cô.

Im lặng một thời gian, nhiều người tưởng rằng cô gái ăn quỵt khắp nơi ngày xưa đã tu tâm dưỡng tính, lo làm ăn nuôi nấng con trai của mình. Thế nhưng chỉ mới hôm qua, Bella lại đăng tải đoạn clip do mình tự quay kể lại việc bị nhiều người vây đánh, sàm sỡ con trai mình.

Theo lời kể của Bella, sự việc xảy ra tại xã Tiên Tiến, Phù Cường (Hưng Yên). Ngày xảy ra sự việc, Bella và con trai nhỏ bị một nhóm người chặn đường đánh, bắt đứa trẻ ôm vào bệnh viện, cởi quần bé ra.

Hình ảnh mới nhất của Bella - Ảnh chụp màn hình

Vẫn giữ phong cách cũ, chửi người như bắn rap, Bella còn phì phèo điếu thuốc trên tay mặc kệ trong phòng có con nhỏ.

Bella nói: “Nói thật với các bạn, một mình tớ nuôi con vất vả, ngày nắng hay mưa đều phải mang theo con. Thuê khách sạn nhiều khi người ta không cho thuê phải đi ngủ ngoài đường rất là vất vả. Vậy mà các bạn còn chặn xe đánh mẹ con tớ giữa đường, sao các bạn khốn nạn thế?”.

Sau đó, Bella còn chửi một người phụ nữ đã bế con mình vào trạm y tế xã và cởi quần đứa bé ra. Theo lời kể của Bella, người phụ nữ này nói cần đưa đứa trẻ vào đó để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, cô cho rằng người phụ nữ đó đang sàm sỡ con trai mình.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại tiếp tục chỉ trích người mẹ này và cảm thương cho số phận của đứa trẻ.

“Tội nghiệp thằng cu, sinh ra không biết bố là ai còn gặp con mẹ khùng khùng mang con ra kiếm tiền. Tay đánh trống mồm la làng, ăn nói mất dạy. Không biết sử dụng đứa bé để kiếm tiền đến bao giờ đây Bella? Tội con thơ, đáng ra nó cũng đang tập đi rồi mà mẹ khùng cứ để con trên xe đẩy khắp nơi kiếm tiền”, L.H bình luận.

“Tội nghiệp đứa bé quá. Cứ tha lôi khắp nơi mưa nắng thế này, đi lang thang không có bạn bè không có ai chơi cùng. Khổ thế là cùng. Mình là người ngoài mà nhìn vào cũng xót đứa trẻ quá mà cũng không biết phải làm sao”, L.D thương xót.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-bella-vua-phi-pheo-thuoc-la-vua-ke-chuyen-con-trai-11-thang-tuoi-bi-sam-so-gay-soc-mang-xa-hoi-284190.html