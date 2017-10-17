Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng

Đời sống 17/10/2017 17:10

Kể từ khi sinh con đến nay, “hotgirl quỵt tiền” luôn vướng phải tin đồn bạo hành con trai. Mới đây, Bella đã quay hai đoạn clip ngắn để khoe con nhằm bác bỏ những tin đồn này.

Sau một thời gian im ắng, cách đây vài ngày, “hot girl Bella” đã quay trở lại với đoạn clip tố cáo trung tâm thẩm mỹ đã làm răng cho mình trước đó. Cô khẳng định mình đã bị bắt, tẩm thuốc mê rồi bẻ răng.

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng - Ảnh 1
Cách đây vài ngày, Bella lên tiếng tố nhà tài trợ làm răng cho mình, đây không phải lần đầu "hotgirl quỵt tiền" tố ngược các mạnh thường quân - Ảnh: Internet

Sau đó, trên trang cá nhân của chị N.H.L (một mạnh thường quân đã từng giúp đỡ mẹ con Bella) cũng có viết vài dòng chia sẻ về vụ việc của “hotgirl quỵt tiền" này. Theo chị L., Bella là “một người phụ nữ điên rồ đáng khinh bỉ”. Chị cho biết đây là lần làm từ thiện tai tiếng nhất từ trước đến nay, chị L. cũng thừa nhận bản thân đã sai lầm khi “cố gắng giúp một kẻ điên nhưng bại hoại về đạo đức” để rồi bị chính cô ta bêu xấu.

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng - Ảnh 2

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng - Ảnh 3
Chị Linh chia sẻ về Bella trên trang cá nhân của mình - Ảnh chụp màn hình

Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì mới đây Bella lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ hai đoạn clip quay lại hình ảnh con trai của mình. Trong hai đoạn clip, có thể thấy cậu bé vẫn khỏe mạnh, mũm mĩm và đang trong giai đoạn tập lật. Đây cũng là lần đầu tiên Bella cho người ta thấy hình ảnh tỉnh táo khi quay con trai của mình.

 

Trước đây, Bella nhiều lần bị cư dân mạng ném đá khi chia sẻ clip phì phèo khói thuốc vào mặt đứa nhỏ. Lần khác, một trong những mạnh thường quân giúp đỡ Bella đã nghi ngờ cô cho con mình uống sữa pha thuốc ngủ khi nhìn thấy đứa trẻ ngủ li bì suốt một thời gian dài.

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng - Ảnh 4
Con trai Bella khá mũm mĩm - Ảnh cắt từ clip 

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng - Ảnh 5
Lần đầu tiên cư dân mạng thấy được một clip tỉnh táo của Bella - Ảnh cắt từ clip

Có lẽ đến bây giờ cư dân mạng đã phần nào yên tâm khi nhìn thấy đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh và mũm mĩm như thế này.

 

Hàng triệu cô gái phải bật khóc khi xem đoạn clip người cha mắt đỏ hoe nghẹn ngào tiễn con gái về nhà chồng

Hàng triệu cô gái phải bật khóc khi xem đoạn clip người cha mắt đỏ hoe nghẹn ngào tiễn con gái về nhà chồng

Hình ảnh người cha bịn rịn, mắt đỏ hoe nhìn theo con gái trong suốt lễ cưới khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   bella con trai của bella hot girl quỵt tiền

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?