Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng

Sau một thời gian im ắng, cách đây vài ngày, “hot girl Bella” đã quay trở lại với đoạn clip tố cáo trung tâm thẩm mỹ đã làm răng cho mình trước đó. Cô khẳng định mình đã bị bắt, tẩm thuốc mê rồi bẻ răng.

Sau đó, trên trang cá nhân của chị N.H.L (một mạnh thường quân đã từng giúp đỡ mẹ con Bella) cũng có viết vài dòng chia sẻ về vụ việc của “hotgirl quỵt tiền" này. Theo chị L., Bella là “một người phụ nữ điên rồ đáng khinh bỉ”. Chị cho biết đây là lần làm từ thiện tai tiếng nhất từ trước đến nay, chị L. cũng thừa nhận bản thân đã sai lầm khi “cố gắng giúp một kẻ điên nhưng bại hoại về đạo đức” để rồi bị chính cô ta bêu xấu.

Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì mới đây Bella lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ hai đoạn clip quay lại hình ảnh con trai của mình. Trong hai đoạn clip, có thể thấy cậu bé vẫn khỏe mạnh, mũm mĩm và đang trong giai đoạn tập lật. Đây cũng là lần đầu tiên Bella cho người ta thấy hình ảnh tỉnh táo khi quay con trai của mình.

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Trước đây, Bella nhiều lần bị cư dân mạng ném đá khi chia sẻ clip phì phèo khói thuốc vào mặt đứa nhỏ. Lần khác, một trong những mạnh thường quân giúp đỡ Bella đã nghi ngờ cô cho con mình uống sữa pha thuốc ngủ khi nhìn thấy đứa trẻ ngủ li bì suốt một thời gian dài.

Có lẽ đến bây giờ cư dân mạng đã phần nào yên tâm khi nhìn thấy đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh và mũm mĩm như thế này.