Hàng triệu cô gái phải bật khóc khi xem đoạn clip người cha mắt đỏ hoe nghẹn ngào tiễn con gái về nhà chồng

“Bác muốn nhìn thấy con Bác hạnh phúc trong ngày Cưới của nó! Và bác ấy quyết định sang nhà trai chứng kiến giây phút đó. Tất cả mọi cảnh quay đều là thật. Không dàn dựng.. Những phút giây đó cả đời chỉ có 1 lần”, dòng chú thích ngắn gọn, cảm động của đoạn clip đang gây 'bão' cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Suốt hai ngày qua, đoạn clip của nhiếp ảnh gia Kun Mon ghi lại hình ảnh người cha mắt đỏ hoe, miệng cười mãn nguyện tiễn con gái về nhà chồng khiến không ít người rơi nước mắt.

Trên nền nhạc ca khúc “Khi cha già đi”, bên cạnh nụ cười hạnh phúc, đôi mắt người cha già luôn bịn rịn nhìn theo "công chúa" của mình trong suốt buổi lễ. Dù trên môi luôn nở nụ cười nhưng những giọt nước mắt chực trào khiến đôi mắt của người cha đỏ hoe.

Chia sẻ với phóng viên báo Thời đại, nhiếp ảnh gia Kun Mon cho biết đây là đám cưới của cô dâu Lê Thị Vi và chú rể Lê Xuân Đức diễn ra tại thành phố Bắc Giang vào ngày 15/10 vừa qua.

Anh còn kể thêm: “Hôm làm phóng sự cưới ấy mình khá tò mò khi thấy bác trai đưa con gái về tận nhà chồng vì theo phong tục bố mẹ chỉ tiễn con gái ra đến cổng thôi. Mình có hỏi thì bác cười nói muốn nhìn giây phút hạnh phúc của con gái một lát thôi rồi về. Do vậy mình đã bấm máy quay ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc của cả hai bố con 1 cách tự nhiên nhất, đôi khi thấy bác còn rưng rưng nước mắt nữa”.

Anh cho biết cô dâu lúc đầu cũng đã cố gắng kìm chế rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy cha, cô không kìm được nước mắt. Và tất cả những hình ảnh trong đoạn clip này đều là thật chứ không hề dàn dựng.

Chính vì cảm xúc chân thật của người cha dành cho con gái trong ngày lấy chồng nên đoạn video thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ sau hai ngày được chia sẻ, đoạn video đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận.

Nhiếp ảnh gia Kun Mon chia sẻ: “Bởi vì, tôi nghĩ clip này chạm vào trái tim của nhiều cô dâu, nhất là với những ai chuẩn bị và đã lập gia đình. Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là tình cảm của người bố dành cho con gái. Hãy yêu thương bố của mình nhiều hơn là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm”.