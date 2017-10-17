Sinh ra không phải là con trai, bé gái bị bố mẹ bạo hành rồi vứt trong thùng rác, kiến bu khắp người

Xã hội 17/10/2017 14:35

Bé gái sơ sinh đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi trong chiếc túi ni lông đầy kiến may mắn được phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé đang rất nguy kịch.

Mới đây, anh Dheeraj Rathore, chủ một quán trà tại bang Bhopal (Ấn Độ) đã phát hiện một chiếc túi ni lông bọc bé gái sơ sinh vứt trong thùng rác. 

“Tôi đi ngang qua thấy tiếng kêu khóc nên quyết định lại gần. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy đầu của một bé sơ sinh nhỏ nhô ra từ túi ni lông màu đỏ. Trên người cô bé lúc ấy đầy kiến”  - anh kể.

Sinh ra không phải là con trai, bé gái bị bố mẹ bạo hành rồi vứt trong thùng rác, kiến bu khắp người - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác - Ảnh: Internet

Sau đó, người đàn ông này đã gọi thêm hai người bạn đến để phủi kiến và quấn khăn quanh người cô bé đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sinh ra không phải là con trai, bé gái bị bố mẹ bạo hành rồi vứt trong thùng rác, kiến bu khắp người - Ảnh 2
Anh Dheeraj Rathore nhanh chóng đưa đứa trẻ đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Daily Mail, tình trạng sức khỏe của bé gái đang vô cùng nguy kịch, phải chăm sóc trong lồng kính. Nhân viên y tế cho biết, bé chỉ nặng 1,6kg, trên người đầy vết bầm tím nghi do bạo hành. 

Sinh ra không phải là con trai, bé gái bị bố mẹ bạo hành rồi vứt trong thùng rác, kiến bu khắp người - Ảnh 3
Trên người cô bé có rất nhiều vết bầm tím nghi bị bạo hành - Ảnh: Internet

Cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng lập hồ sơ vụ án và tìm kiếm danh tính bố mẹ bé gái bị bỏ rơi. Cảnh sát trưởng bang Bhopal Madhya Pradesh cho biết, rất có thể cô bé bị cha mẹ bỏ rơi vì không phải là con trai.

Sinh ra không phải là con trai, bé gái bị bố mẹ bạo hành rồi vứt trong thùng rác, kiến bu khắp người - Ảnh 4
Tình trạng sức khỏe của bé vẫn chưa ổn định, phải nuôi trong lồng kính - Ảnh: Internet

Thực tế, trọng nam khinh nữ đang là vấn nạn nghiêm trọng ở nhiều vùng tại Ấn Độ. Nguyên nhân một phần là do con gái ở Ấn Độ muốn kết hôn phải có của hồi môn, lấy chồng rồi không thể chăm sóc bố mẹ. Còn con trai lại là người thừa kế tài sản, sự nghiệp của gia đình.

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