Bé gái sơ sinh đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi trong chiếc túi ni lông đầy kiến may mắn được phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé đang rất nguy kịch.

Mới đây, anh Dheeraj Rathore, chủ một quán trà tại bang Bhopal (Ấn Độ) đã phát hiện một chiếc túi ni lông bọc bé gái sơ sinh vứt trong thùng rác. “Tôi đi ngang qua thấy tiếng kêu khóc nên quyết định lại gần. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy đầu của một bé sơ sinh nhỏ nhô ra từ túi ni lông màu đỏ. Trên người cô bé lúc ấy đầy kiến” - anh kể.

Sau đó, người đàn ông này đã gọi thêm hai người bạn đến để phủi kiến và quấn khăn quanh người cô bé đưa đến bệnh viện cấp cứu.