Bi kịch một gia đình: Nghi vợ giấu tiền nuôi nhân tình, chồng ra tay sát hại, bỏ lại 2 con trẻ sống bơ vơ vì mẹ chết, cha ngồi tù

Đời sống 17/10/2017 14:51

Nghi vợ giấu tiền để nuôi tình nhân bên ngoài, người chồng ra tay sát hại. Vụ việc xảy ra đã phá nát một gia đình. Hai đứa con tuổi còn rất nhỏ giờ đây phải sống trong cảnh mồ côi, bơ vơ khi mẹ bị giết còn cha chịu cảnh tù tội.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, trú tại Thạch Thất, TP.Hà Nội). Từ nhỏ, chị Hương đã phải sống một cuộc đời cơ cực và thiếu thốn tình thương vì bố mất sớm. Để hai đứa em có cuộc sống tốt hơn, chị Hương nghỉ học và ở nhà kiếm tiền phụ mẹ.

Khi trưởng thành, chị kết hôn với Vương Văn Hải (40 tuổi) vì thấy anh ta là người hiền lành, tử tế. Suốt những năm đầu, cuộc sống của hai vợ chồng trải qua vô cùng bình lặng và hai đứa con cũng lần lượt ra đời.

Thế nhưng, gánh nặng kinh tế khiến giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn. Cách đây bốn năm, hôn nhân của hai người tưởng chừng như đã đổ vỡ khi Hải nghi ngờ vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác cùng làng. Vì ghen tuông, Hải đã ra tay đánh đập vợ mình. Tuy nhiên, nhờ gia đình hai bên hòa giải nên hai người mới có thể tiếp tục sống chung.

Bi kịch một gia đình: Nghi vợ giấu tiền nuôi nhân tình, chồng ra tay sát hại, bỏ lại 2 con trẻ sống bơ vơ vì mẹ chết, cha ngồi tù - Ảnh 1
Bị cáo Hải trong phiên tòa xét xử - Ảnh: Zing

Sau đó không lâu, vì muốn kiếm tiền trả món nợ xây nhà, chị Hương đã quyết định đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Dù đồng ý cho vợ đi xa nhưng Hải luôn canh cánh trong lòng, sợ vợ không chung thủy. Cho đến trước ngày chị Hương lên đường đi nước ngoài, chị vẫn phải hứng chịu những trận đòn từ chồng của mình.

Những năm đầu, chị Hương vẫn đều đặn gửi tiền về cho chồng trang trải nợ nần và chi phí nuôi con. Sau khi hết hạn hợp đồng, chị Hương không về nước mà xin gia hạn thêm một năm ở nước ngoài. Tuy nhiên, suốt một năm này chị Hương không gửi tiền về quê. Điều này khiến Hải nghi ngờ chị dành “quỹ đen” để nuôi nhân tình bên ngoài.

Đến đầu năm 2017, chị Hương trở về quê ăn Tết. Vì những nghi ngờ trước đó kèm với sự hờ hững của vợ trong chuyện vợ chồng khiến mối nghi ngờ trong Hải càng ngày càng sâu sắc hơn. Đến sáng ngày 12/1/2017, khi thấy chị Hương nhắn tin cho người khác, Hải nghi ngờ chị Hương nhắn tin cho tình nhân nên nổi cơn ghen. Trong lúc mâu thuẫn, Hải kéo vợ vào phòng, khóa trái cửa rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hai đứa trẻ mồ côi bơ vơ

Trong ngày xử án, hai đứa con nhỏ của Hải ngồi co ro, dựa vào nhau, đôi mắt chất chứa nỗi buồn nhìn vào bên trong phòng xử.

Người thân không khỏi xót xa khi nói về hai đứa trẻ: “Giờ chỉ khổ cho hai con thơ mồ côi mẹ, một đứa năm nay lên lớp 8, đứa còn lại mới học lớp 4. Cả hai đều còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi mất mát do bố chúng gây nên. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, mong rằng gia đình 2 bên tiếp tục nuôi dạy 2 đứa nhỏ ăn học thành người, có vậy thì mẹ chúng dưới suối vàng mới phần nào nhắm mắt xuôi tay”.

Bi kịch một gia đình: Nghi vợ giấu tiền nuôi nhân tình, chồng ra tay sát hại, bỏ lại 2 con trẻ sống bơ vơ vì mẹ chết, cha ngồi tù - Ảnh 2
Mẹ mất, cha ngồi tù, tương lai hai đứa trẻ trở nên mù mịt - Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải, nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự nên tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vương Văn Hải mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

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