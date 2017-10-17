Cô giáo trải lòng chuyện được tặng quà ngày 20/10: 'Đôi khi nhận phong bì của phụ huynh tôi thấy sợ hãi'

Đời sống 17/10/2017 16:10

Ngày 20/10 là dịp để các phụ huynh có con theo học mầm non, tiểu học bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm đến cô giáo. Tuy nhiên đi kèm với đó là rất nhiều chuyện bi hài khác nhau.

Nỗi băn khoăn "cô thì đông, tiền lại ít"

Đến hẹn lại lên, các phụ huynh lại đau đầu suy nghĩ chuyện mua quà cho cô giáo vì ngày 20/10 đang đến gần. Chị Minh (Tân Bình - TP.HCM) cho biết, chọn quà ngày 20/10 còn khó hơn 20/11: "Tuy hai ngày chỉ cách nhau có 1 tháng nhưng cũng vẫn phải có quà cho cô. 20/11 là ngày lễ Nhà giáo quan trọng nên hầu như nhà nào cũng tặng cô quà có giá trị, 20/10 thì không biết nên tặng gì cho hợp. Quà nhỏ quá thì ngại mà quà lớn thì lại tốn kém. Khổ nhất là phụ huynh có con học mầm non, một lớp tận 3-4 cô giáo nên cũng không biết tặng thế nào cho phải".

Chị Linh (Bình Thạnh - TPHCM) có con đang học mẫu giáo. Bé nhà chị vốn thể trạng yếu ớt nên luôn phải nhờ cô giáo để ý giúp: "Biết các cô giáo vất vả nên ngày này cũng muốn có chút quà để cảm ơn cô. Tuy nhiên kinh tế gia đình khá eo hẹp nên tôi cũng rất đắn đo. Rất may là lớp con chỉ có hai cô nên cũng đỡ".

Cô giáo trải lòng chuyện được tặng quà ngày 20/10: 'Đôi khi nhận phong bì của phụ huynh tôi thấy sợ hãi' - Ảnh 1
Nhiều phụ huynh đau đầu chọn quà cho cô giáo dịp 20/10 - Ảnh minh họa: Internet

Cùng chung tâm trạng trên, chị Hiền (Phú Nhuận - TP.HCM) không biết chọn quà gì cho cô giáo dù đã sát ngày 20/10 vì lớp của con chị có tận... 5 cô: "Lớp của con mình có 2 cô giáo và 3 cô bảo mẫu, nhẩm sơ cũng phải mất đến '2 tờ xanh', tuy vẫn bèo so với nhà người ta nhưng nhiều hơn thì lại không đủ khả năng", chị Hiền thở dài.

Cô Thi (dạy trường mầm non X - TP.HCM) cũng chia sẻ một chuyện bi hài về việc phụ huynh biếu quà: "Lớp tôi dạy có 3 cô giáo, năm ngoái một phụ huynh tặng quà chung cho 3 cô là một cặp dầu gội đầu, chúng tôi nhìn nhau chẳng biết phải 'xử' thế nào cho phải".

Nhận món quà nhỏ, gánh trách nhiệm to

Chia sẻ cảm xúc thật lòng về chuyện nhận quà cáp ngày lễ, cô Xuân, một giáo viên mầm non tại TP.HCM cho biết: "Lương giáo viên khá thấp nên thành thực mà nói, dịp lễ Tết cũng giúp các cô có khoản thu nhập khá. Tuy nhiên, hầu hết các phụ huynh đều tặng quà cô với 'áp lực' nhắn nhủ cô phải chăm sóc con mình tốt hơn nữa. Đôi khi trẻ con chơi chung không tránh khỏi chuyện tranh giành đánh nhau, lớp lại quá đông nên cô không thể bao quát hết tất cả, lúc đó phụ huynh lại phàn nàn và trách cứ. Thành ra nhận quà của những phụ huynh như vậy, chúng tôi thấy... sợ hãi. Chưa kể một số phụ huynh lúc tặng quà thì đon đả, sau đó lại đi rêu rao rằng điều đó như thủ tục bắt buộc, nếu không làm con mình sẽ bị bỏ bê khiến chúng tôi rất chạnh lòng".

Cô giáo trải lòng chuyện được tặng quà ngày 20/10: 'Đôi khi nhận phong bì của phụ huynh tôi thấy sợ hãi' - Ảnh 2
Đôi khi, việc nhận quà của phụ huynh khiến giáo viên sợ hãi vì cảm thấy quá áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Cô giáo bán hàng thanh lý hậu 20/10

Chị Ngọc, chủ shop online cho biết, ngoài bán mỹ phẩm để phụ huynh tặng giáo viên, chị còn giúp một số cô giáo thanh lý đống quà tặng hậu 20/10 vì nhiều quá dùng không hết. "Phụ huynh đến mua son, dầu gội, sữa tắm để tặng cô giáo. Vì thế, cô giáo nào cũng 'bội thực' dầu gội, sữa tắm. Cứ sau ngày lễ, nhiều cô lại đem ra cửa hàng nhờ... bán thanh lý giúp", chị kể.

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