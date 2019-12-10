Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Hà Nội: Hé lộ thông tin bất ngờ về người mẹ

Xã hội 10/12/2019 10:24

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, người dân giúp tắm rửa, sưởi ấm rồi đưa em bé đến trạm xá xã thăm khám.

Chiều 9/12, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. 

"Chả biết mẹ bé ở đâu mà đẻ con ra xong nhét con vào túi bóng rồi thả vào thùng rác nhà người ta. Dây rốn vẫn còn nguyên luôn. Khổ thân em may mà người qua đường nghe thấy rồi lấy em ra", lời chia sẻ đi kèm ảnh chụp em bé sơ sinh còn đỏ hỏn khiến ai nấy xót xa.

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Người dân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác - Ảnh: FB

Tại thời điểm phát hiện sự việc, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội rất thấp. Người dân đã giúp tắm rửa, sưởi ấm cho em bé rồi đưa đến trạm xá xã Hạ Mỗ thăm khám. 

Ngay trong tối cùng ngày, danh tính mẹ ruột của em bé đã được xác định. Mẹ của bé cũng đã đến nhận con.

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Người mẹ đã đến nhận lại con - Ảnh: FB

Ông Nguyễn Đình Thụ, chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ trao đổi với Helino, mẹ của em bé đã lớn tuổi, có biểu hiện của bệnh thần kinh. Hai vợ chồng đã đến nhận lại con, hiện 2 mẹ con sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ mẹ bỏ rơi con trong thùng rác khiến nhiều người đau lòng. Khoảng 8 giờ sáng 30/10, tại đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) một người dân đi nhặt rác phát hiện một túi nilon đựng tấm chăn bị bỏ trong thùng rác.

Người này mở tấm chăn ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg, không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã đặt thùng quyên góp để làm thủ tục mai táng cho cháu bé.

Gia Lai: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nặng 3,1kg bị bỏ rơi tại bãi rác

Gia Lai: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nặng 3,1kg bị bỏ rơi tại bãi rác

Trên đường đi nhặt rác, người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi rác. Kết quả khám nghiệm cho thấy bé trai nặng khoảng 3,1kg.

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