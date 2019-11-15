Diễn biến mới nghi án nữ sinh cấp 3 sinh con rồi mang bỏ trước cửa nhà dân

Bé trai bị bỏ rơi vẫn chưa được người thân đến nhận lại. Theo chính quyền địa phương, người đầu tiên phát hiện ra cháu bé là một cặp vợ chồng hiếm muộn, hiện đang tạm thời chăm sóc cho bé.

Liên quan đến nghi án nữ sinh cấp 3 bỏ con trước cửa nhà dân gây xôn xao dư luận, đến thời điểm hiện tại sau 3 ngày phát hiện, bé trai bị bỏ rơi vẫn chưa có người thân đến nhận.

Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục đăng tin tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông với mong muốn người thân của bé sẽ đến nhận lại.

Sau 7 ngày nếu vẫn không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ xác định gia đình nào có đủ điều kiện, đảm bảo về pháp luật, kinh tế sẽ tổ chức giao nhận cháu bé về nuôi dưỡng.

Bé trai bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Hiện cháu bé đang được gia đình phát hiện cháu tạm thời chăm sóc. Đây là cặp vợ chồng hiếm muộn, năm nay cũng đã gần 40 tuổi.

Phát hiện em bé bị bỏ rơi, cả gia đình ai cũng vui mừng. Họ cho rằng đó là cái duyên nên chăm sóc cháu bé rất chu đáo và cẩn thận. Đôi vợ chồng hiếm muộn cũng làm thủ tục xin nhận nuôi bé trai này.

Trước đó vào khoảng 20 giờ 40 ngày 12/11, UBND xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định nhận được thông báo của người dân về việc phát hiện một bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Khi bỏ con lại, mẹ của bé cũng để lại một bức thư tay với nội dung khiến người đọc sửng sốt: "Kính gửi: Các ông bà, bác, cô, chú. Thưa ông, bà, bác, cô, chú.

Cháu sinh năm 2003 không may cháu mang thai và sinh con trai vào lúc 23 giờ ngày 2/11/2019. Vì cháu còn là học sinh THPT hoàn cảnh gia đình cháu không thể nuôi được con. Vậy kính mong ông, bà, bác, cô, chú nuôi giúp con cho cháu. Cháu vô cùng đội ơn".

Theo nội dung bức thư, mẹ của em bé chỉ mới 16 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Do không có khả năng nuôi dưỡng nên mới nhờ người khác nuôi dưỡng.

Qua kiểm tra sức khoẻ, cháu bé nặng hơn 3 kg, hoàn toàn bình thường và không có dị tật.

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi ở cống chui đã có người nhận nuôi Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chui ở tỉnh Quảng Nam đã được đôi vợ chồng bị hiếm muộn và cũng là người đầu tiên phát hiện ra cháu nhận làm con nuôi.

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