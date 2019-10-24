Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay (24/10), bảo vệ của Làng trẻ em SOS TP. Vinh phát hiện một người phụ nữ đi xe máy, đứng trước cổng bấm còi liên tục.

Mới đây, một bé gái bị bỏ rơi ở Làng trẻ em SOS TP. Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người xót xa. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Làng trẻ em SOS đã xác nhận sự việc.

Nội dung bức thư cho biết, do điều kiện khó khăn không thể nuôi dưỡng con nên người mẹ nhờ làng trẻ nhận nuôi, chăm sóc. Bé gái mới sinh được khoảng vài ngày, nặng 3 kg, sức khỏe bình thường.

Khi bảo vệ ra kiểm tra thì người này bỏ đi, để lại một chiếc túi xách lớn. Bên trong là một bé gái sơ sinh, một số đồ dùng trẻ em cùng lá thư tay.

Lãnh đạo làng trẻ đã lập biên bản sự việc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương làm các thủ tục cần thiết.

Hiện em bé đang được thăm khám sức khỏe Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, mọi chi phí được bảo hiểm y tế chi trả. Sau khi xuất viện nếu không có người thân đến nhận lại, Làng trẻ em SOS TP. Vinh sẽ nhận nuôi và chăm sóc bé gái.

Trước đó, tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi.

Sáng 1/10, ông Lê Văn Phước (SN 1969, thôn 7, xã Nhân Cơ) nghe tiếng khóc trẻ em nên chạy ra trước nhà xem thì phát hiện một em bé bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Em bé khoảng 2 tháng tuổi, mặc quần áo ấm, đeo găng tay, đội mũ che đầu và được bọc trong một cái chăn.

Ông Phước lập tức trình báo chính quyền địa phương. Lãnh đạo xã đã cử người đến hiện trường, kiểm tra sức khỏe cháu bé. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em bé có sức khỏe tốt.

Bé trai bị bỏ rơi cùng tâm thư của người mẹ - Ảnh: Internet

Đại diện lãnh đạo xã Nhân Cơ cho biết thêm, tại thời điểm phát hiện cháu trai, bên trong thùng có mảnh giấy của người mẹ. Nội dung mảnh giấy cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con được.

"Do hoàn cảnh quá khó khăn, không ai cưu mang nên con không đủ điều kiện để nuôi nấng con của mình. Con kính xin ơn Tam Bảo và ơn thầy xin hãy nhận cưu mang và nuôi nấng con của con. Con xin thành kính biết ơn Tam Bảo và biết ơn Thầy rất nhiều!", bức thư viết.

Hiện cháu bé được giao cho gia đình ông Phước tạm thời chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo tìm nhân thân cho bé trai bị bỏ rơi. Nếu quá số ngày quy định vẫn chưa có người thân đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.