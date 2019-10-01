Bé trai bị bỏ rơi được để trong một thùng giấy, được mặc quần áo ấm, đi tất tay, đội mũ che đầu và bọc trong một cái chăn.

Mới đây, tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xảy ra vụ bé trai bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/10, ông Lê Văn Phước (SN 1969, thôn 7, xã Nhân Cơ) nghe tiếng khóc trẻ em nên chạy ra trước nhà xem thì phát hiện một em bé bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Em bé khoảng 2 tháng tuổi, mặc quần áo ấm, đeo găng tay, đội mũ che đầu và được bọc trong một cái chăn.

Ông Phước lập tức trình báo chính quyền địa phương. Lãnh đạo xã đã cử người đến hiện trường, kiểm tra sức khỏe cháu bé. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em bé có sức khỏe tốt.



Bé trai bị bỏ rơi... - Ảnh: VOV

...cùng tâm thư của người mẹ - Ảnh: VOV

Đại diện lãnh đạo xã Nhân Cơ cho biết thêm, tại thời điểm phát hiện cháu trai, bên trong thùng có mảnh giấy của người mẹ. Nội dung mảnh giấy cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con được.

"Do hoàn cảnh quá khó khăn, không ai cưu mang nên con không đủ điều kiện để nuôi nấng con của mình. Con kính xin ơn Tam Bảo và ơn thầy xin hãy nhận cưu mang và nuôi nấng con của con. Con xin thành kính biết ơn Tam Bảo và biết ơn Thầy rất nhiều!", bức thư viết.

Hiện cháu bé được giao cho gia đình ông Phước tạm thời chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo tìm nhân thân cho bé trai bị bỏ rơi. Nếu quá số ngày quy định vẫn chưa có người thân đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cha mẹ bỏ rơi con mới 1 ngày tuổi giữa đêm kèm tâm thư: ‘Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được’ Giữa đêm, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ngay dưới gốc cây trước cửa nhà kèm một bức thư. Em bé bị bỏ rơi khi mới 1 ngày tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-be-trai-bi-bo-roi-cung-tam-thu-cua-nguoi-me-339631.html