Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân, bé trai sẽ được ông bà đón vào miền Nam nuôi dưỡng.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa ở thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, chính quyền địa phương cho biết sau 1 ngày phát đi thông báo đã có người thân đến đón bé về.

Em bé nặng khoảng 10 kg, bên cạnh có 1 balo nhỏ đựng quần áo, dép, sữa và tờ giấy với nội dung: "Giấy biên nhận. Tôi xin được giấu tên, tôi có sinh được bé trai sinh ngày 16/8/2018 vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không vương vấn gì hết".

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 21/9, tại cổng chùa La Chợ, một số người dân và phật tử đã phát hiện một bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi.

Nhà chùa lập tức báo sự việc lên chính quyền địa phương. Công an xã Mỹ Tiến cùng Trưởng thôn La Chợ đã xuống chùa lập biên bản ghi nhận sự việc.

Tờ giấy biên nhận cùng một số vật dụng người mẹ để lại bên cạnh đứa trẻ - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước xảy ra vụ em bé bị bỏ rơi bên lề đường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 10/9, một số người dân xã Nghĩa Trung phát hiện một em bé bị bỏ rơi gần khu vực cổng chùa Trúc Lâm.

Em bé trong tình trạng mới sinh cân nặng 2,4 kg nằm trong túi nilon màu đen, rốn mới cắt chưa cột, trên người mặc áo len màu đỏ, không có giấy tờ hay đồ vật nào kèm theo. Chính quyền địa phương đã lập biên bản và bàn giao cho Trạm y tế xã để tạm thời nuôi dưỡng.

Bé gái bị bỏ rơi ở Bình Phước vô cùng kháu khỉnh - Ảnh: FB

Các nhân viên trạm y tế cho biết sức khỏe của cháu bé bình thường. Do mới sinh nên cháu bé khát sữa, các nhân viên trong trạm y tế phải thay nhau bế bé đi xin sữa, quần áo và nhiều vật dụng khác.

Nghe tin em bé bị bỏ rơi, nhiều người đã liên hệ xin được nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên chính quyền xã chưa đồng ý mà phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân cho cháu bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.