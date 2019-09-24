Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm tờ giấy 'không vấn vương gì' đã được người thân đón về

Xã hội 24/09/2019 10:53

Sau 1 ngày phát đi thông báo tìm nhân thân, bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo lời nhắn "nhờ nuôi con hết đời, không vấn vương gì" đã có người thân đến nhận.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa ở thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, chính quyền địa phương cho biết sau 1 ngày phát đi thông báo đã có người thân đến đón bé về.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân, bé trai sẽ được ông bà đón vào miền Nam nuôi dưỡng. 

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 21/9, tại cổng chùa La Chợ, một số người dân và phật tử đã phát hiện một bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi.

be trai bi bo roi 1
Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa đã được người thân đến nhận - Ảnh: Internet

Em bé nặng khoảng 10 kg, bên cạnh có 1 balo nhỏ đựng quần áo, dép, sữa và tờ giấy với nội dung: "Giấy biên nhận. Tôi xin được giấu tên, tôi có sinh được bé trai sinh ngày 16/8/2018 vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không vương vấn gì hết".

Nhà chùa lập tức báo sự việc lên chính quyền địa phương. Công an xã Mỹ Tiến cùng Trưởng thôn La Chợ đã xuống chùa lập biên bản ghi nhận sự việc.

be trai bi bo roi 2

be trai bi bo roi 3
Tờ giấy biên nhận cùng một số vật dụng người mẹ để lại bên cạnh đứa trẻ - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước xảy ra vụ em bé bị bỏ rơi bên lề đường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 10/9, một số người dân xã Nghĩa Trung phát hiện một em bé bị bỏ rơi gần khu vực cổng chùa Trúc Lâm.

Em bé trong tình trạng mới sinh cân nặng 2,4 kg nằm trong túi nilon màu đen, rốn mới cắt chưa cột, trên người mặc áo len màu đỏ, không có giấy tờ hay đồ vật nào kèm theo. Chính quyền địa phương đã lập biên bản và bàn giao cho Trạm y tế xã để tạm thời nuôi dưỡng.

be gai bi bo roi
Bé gái bị bỏ rơi ở Bình Phước vô cùng kháu khỉnh - Ảnh: FB

Các nhân viên trạm y tế cho biết sức khỏe của cháu bé bình thường. Do mới sinh nên cháu bé khát sữa, các nhân viên trong trạm y tế phải thay nhau bế bé đi xin sữa, quần áo và nhiều vật dụng khác.

Nghe tin em bé bị bỏ rơi, nhiều người đã liên hệ xin được nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên chính quyền xã chưa đồng ý mà phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân cho cháu bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Mẹ bỏ rơi con trai kháu khỉnh trong đêm kèm tờ giấy: ‘Nhờ nuôi cháu cả đời, tôi không vấn vương gì hết’

Mẹ bỏ rơi con trai kháu khỉnh trong đêm kèm tờ giấy: ‘Nhờ nuôi cháu cả đời, tôi không vấn vương gì hết’

Tối qua (21/9), các sư thầy tại chùa La Chợ (Mỹ Lộc, Nam Định) phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi kèm theo tờ giấy nhờ chăm sóc bé cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   em bé bị bỏ rơi bé gái bị bỏ rơi cha mẹ bỏ rơi con

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 30 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 30 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản