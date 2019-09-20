Cô giáo mầm non nhảy giếng tự tử, bỏ lại con 5 tháng tuổi: Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Xã hội 20/09/2019 16:49

Người nhà phát hiện nữ giáo viên mầm non ở huyện Gio Linh (Quảng Trị) nhảy giếng tự tử nhưng không cứu kịp. Trước khi nhảy giếng, nạn nhân đã viết thư gửi người thân.

Hôm nay (20/9), Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đang điều tra làm rõ vụ nữ giáo viên mầm non nhảy giếng tự tử xảy ra trên địa bàn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nữ giáo viên cho gia đình lo hậu sự. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 15 sáng nay, chị Lê Thị L. (SN 1993, giáo viên mầm non, trú tại khu phố 10, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) nhảy xuống giếng sâu 20 mét cạnh nhà tự tử.

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Cô giáo mầm non nhảy giếng tự tử - Ảnh: NLĐ

Phát hiện sự việc, mẹ ruột chị L. hô hoán mọi người đến cứu nhưng không kịp. Nhận được tin báo, Công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Quảng Trị trục vớt thi thể và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người dân ở gần nhà cho biết, trước khi nhảy giếng, chị L. tự lấy dao đâm vài nhát vào bụng. Tại hiện trường phát hiện con dao cán màu vàng, dính máu. Được biết, chị L. là giáo viên mầm non được hơn 3 năm. Chị vừa nghỉ sinh đứa con đầu được 5 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Theo Người Lao Động, thời gian gần đây chị L. có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình. Nội dung gửi gắm con cho chồng và gia đình chăm sóc, nuôi dạy. 

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