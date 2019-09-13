Chiều nay (13/9), cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của cô gái 30 tuổi nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Mới đây, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) xảy ra vụ người phụ nữ nhảy cầu tự tử thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 13/9, chị V.T.H.P. (30 tuổi, ngụ phường 5, TP. Đông Hà) điều khiển xe máy BKS 74C1-126.98 đến khu vực giữa cầu sông Hiếu rồi bất ngờ dừng xe, gieo mình xuống sông và mất tích.

Cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích người phụ nữ nhảy cầu tự tử - Ảnh: Người Lao Động

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng báo công an, đồng thời liên lạc với gia đình chị P.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng đến cầu sông Hiếu để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể chị P. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cách đây không lâu, tại xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc nam sinh nhảy sông tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 28/8, một người dân xã Thạch Đồng chứng kiến cảnh nam thanh niên đi xe máy điện lên cầu Thạch Đồng, bỏ lại áo khoác, cặp sách, dép rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Rào Cái tự tử.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên người dân không kịp ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nam sinh nhảy cầu được xác định là Đ.T.H. (SN 2002, trú xóm 2, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà), con út trong gia đình có 3 anh em, đang theo học một trường nghề ở TP. Hà Tĩnh.

Theo người nhà, sáng hôm xảy ra sự việc H. vẫn đi học bình thường. Thường ngày nam sinh này rất ngoan ngoãn. Có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên H. nghĩ quẩn dẫn tới hành động dại dột trên.

Nam sinh bỏ lại cặp sách, xe điện rồi nhảy cầu tự tử vì bị mẹ mắng? Cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích nam sinh ở Hà Tĩnh nhảy cầu tự tử. Người nhà cho biết có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên nạn nhân nghĩ quẩn làm chuyện dại dột.

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