Em bé mới sinh khoảng 20 ngày tuổi, nặng 3,9 kg, được quấn chăn bỏ trong giỏ nhựa. Trong giỏ chỉ có một mẩu giấy viết ngày sinh của bé chứ không ghi rõ họ tên.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 3/10, người dân xóm Đồng Danh, thuộc xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên đường nên báo chính quyền địa phương.

Hiện chính quyền xã đã đăng thông báo tìm nhân thân cho em bé bị bỏ rơi . Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo xã Yên Ninh cho biết thêm, sau khi bé trai được đưa về trụ sở, các nhân viên y tế đã kiểm tra và cho biết sức khỏe của cháu hiện tại tốt.

Bé trai bị bỏ rơi bên đường khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Trước đó, tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cũng xảy ra trường hợp bé trai bị bỏ rơi.

Sáng 1/10, ông Lê Văn Phước (SN 1969, thôn 7, xã Nhân Cơ) nghe tiếng khóc trẻ em nên chạy ra trước nhà xem thì phát hiện một em bé bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Em bé khoảng 2 tháng tuổi, mặc quần áo ấm, đeo găng tay, đội mũ che đầu và được bọc trong một cái chăn.

Ông Phước lập tức trình báo chính quyền địa phương. Lãnh đạo xã đã cử người đến hiện trường, kiểm tra sức khỏe cháu bé. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em bé có sức khỏe tốt.

Bé trai bị bỏ rơi cùng tâm thư của người mẹ - Ảnh: Internet

Đại diện lãnh đạo xã Nhân Cơ cho biết thêm, tại thời điểm phát hiện cháu trai, bên trong thùng có mảnh giấy của người mẹ. Nội dung mảnh giấy cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con được.

"Do hoàn cảnh quá khó khăn, không ai cưu mang nên con không đủ điều kiện để nuôi nấng con của mình. Con kính xin ơn Tam Bảo và ơn thầy xin hãy nhận cưu mang và nuôi nấng con của con. Con xin thành kính biết ơn Tam Bảo và biết ơn Thầy rất nhiều!", bức thư viết.

Hiện cháu bé được giao cho gia đình ông Phước tạm thời chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo tìm nhân thân cho bé trai bị bỏ rơi. Nếu quá số ngày quy định vẫn chưa có người thân đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.