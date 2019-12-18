Người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang nên báo chính quyền địa phương. Hiện em bé đã được một gia đình nhận nuôi.

Chiều 17/12, người dân xã Hải Cường (huyện Hải Hậu, Nam Định) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa trang liệt sĩ. Ông Nguyễn Xuân Hóa - Chủ tịch UBND xã Hải Cường đã xác nhận sự việc.

Theo Người Đưa Tin, em bé bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng một hộp sữa bột và một ít khăn cho trẻ sơ sinh. Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe bình thường.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: Người Đưa Tin

Sau nhiều giờ phát loa thông báo nhưng không thấy người thân đến nhận, bé gái được gửi cho một gia đình tạm nuôi dưỡng.

Nếu quá số ngày quy định mà cha mẹ đứa trẻ không đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho gia đình này nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, người dân xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội cũng phát hiện một em bé bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Em bé bị mẹ bỏ rơi ngoài đường giữa thời tiết lạnh giá - Ảnh: Internet

Em bé bụ bẫm được đặt trong thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo, bỉm. Trong thùng giấy đặt con, người mẹ cũng để lại một bức thư ngắn nói rằng không thể nuôi được con, tuy nhiên không có thông tin về tên và ngày sinh của bé.

"Hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Ai nhặt được cháu xin chăm sóc và nuôi dưỡng cháu giúp tôi", bức thư viết.

Sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng tỏ ra thương cảm cho em bé nhỏ xíu bị mẹ bỏ rơi ngoài đường trong thời tiết giá lạnh.

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Hà Nội: Hé lộ thông tin bất ngờ về người mẹ Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, người dân giúp tắm rửa, sưởi ấm rồi đưa em bé đến trạm xá xã thăm khám.

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