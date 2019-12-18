Nam Định: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang

Xã hội 18/12/2019 17:18

Người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang nên báo chính quyền địa phương. Hiện em bé đã được một gia đình nhận nuôi.

Chiều 17/12, người dân xã Hải Cường (huyện Hải Hậu, Nam Định) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa trang liệt sĩ. Ông Nguyễn Xuân Hóa - Chủ tịch UBND xã Hải Cường đã xác nhận sự việc. 

Theo Người Đưa Tin, em bé bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng một hộp sữa bột và một ít khăn cho trẻ sơ sinh. Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe bình thường. 

be gai so sinh bi bo roi 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh: Người Đưa Tin 

Sau nhiều giờ phát loa thông báo nhưng không thấy người thân đến nhận, bé gái được gửi cho một gia đình tạm nuôi dưỡng. 

Nếu quá số ngày quy định mà cha mẹ đứa trẻ không đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho gia đình này nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, người dân xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội cũng phát hiện một em bé bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. 

be gai so sinh bi bo roi 2
Em bé bị mẹ bỏ rơi ngoài đường giữa thời tiết lạnh giá - Ảnh: Internet

Em bé bụ bẫm được đặt trong thùng carton cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo, bỉm. Trong thùng giấy đặt con, người mẹ cũng để lại một bức thư ngắn nói rằng không thể nuôi được con, tuy nhiên không có thông tin về tên và ngày sinh của bé. 

"Hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Ai nhặt được cháu xin chăm sóc và nuôi dưỡng cháu giúp tôi", bức thư viết.

Sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng tỏ ra thương cảm cho em bé nhỏ xíu bị mẹ bỏ rơi ngoài đường trong thời tiết giá lạnh. 

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Hà Nội: Hé lộ thông tin bất ngờ về người mẹ

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Hà Nội: Hé lộ thông tin bất ngờ về người mẹ

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, người dân giúp tắm rửa, sưởi ấm rồi đưa em bé đến trạm xá xã thăm khám.

Xem thêm
Từ khóa:   em bé bị bỏ rơi bé gái bị bỏ rơi mẹ bỏ rơi con

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản