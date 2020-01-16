Sau khi mắc bệnh ung thư, cô gái trẻ không chỉ chịu đau đớn về thể xác bởi những đợt xạ trị mà còn bị người yêu ruồng bỏ.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của cô gái mắc bệnh ung thư bị người yêu bỏ rơi gây xôn xao dư luận. Theo lời kể của H.L, vào năm 2019, cô đi khám bệnh thì phát hiện mắc bệnh ung thư hạch limpho. Đau đớn thay, người yêu cũng chia tay với lý do gia đình không chấp nhận. Trước khi mắc bệnh ung thư, H.L. là cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Facebook Nguyên văn chia sẻ của H.L: “Không gục ngã. Đầu năm 2019 đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện bị ung thư hạch limpho. Người yêu chia tay vì gia đình anh không chấp nhận mình bị bệnh, hoá ra anh ấy chỉ yêu lúc mình xinh đẹp nhất, còn lúc mình xấu xí, mất tất cả thì lại bỏ rơi. Cuộc sống này không biết sống được bao lâu, sao con người ta lại dễ dàng quay lưng như chưa từng quen biết?

Sau khi bị bệnh, L. bị người yêu ruồng bỏ - Ảnh: Facebook Tối nay khi mẹ mình đã ngủ say, vô tình thấy một xấp hoá đơn tiền thuốc rơi ra. Thì ra không như mẹ nói: ‘Tiền thuốc tầm 100 triệu con ạ’ mà sự thật giờ mình đếm qua cũng đã lên tới tiền tỉ. Chưa kể tiền thuốc ngoài. Vậy ra mẹ sợ mình lo lắng. Mình ngồi nhìn mẹ ngủ mà nước mắt lăn dài, lúc biết tin ung thư ác tính, chân tay mình nhũn đi, cái tuổi đẹp nhất của mình, mình còn chưa được mặc váy cưới, còn chưa được đi hết Việt Nam. Mình mất tất cả, có nhiều đêm mình đau vì hoá chất, khó thở, liệt 2 chân... Mình nghĩ rằng liệu có phải mình sắp rời xa thế giới này không? Nhưng rồi mình lại vượt qua ranh giới cái chết... Khóc, không phải vì mình yếu đuối đâu, mình sẽ không yếu đuối. Một năm vừa đi làm vừa chữa bệnh, 15 đợt truyền hoá chất, 10 mũi xạ trị, kích tuỷ sống, xạ hình xương, sinh thiết bấm tế bào. Đau đớn mình đã trải đủ. Mình không còn nghĩ gì đến con người tệ bạc đó nữa, vì anh ấy không còn xứng đáng với tình yêu của mình... Vậy nên mình phải cố gắng mạnh mẽ, sống vui vẻ từng ngày để đấu với ung thư đến cùng”.

Câu chuyện của L. nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng - Ảnh chụp màn hình Được biết, H.L sinh năm 1997, là người mẫu ảnh quê Quảng Bình, hiện làm việc tại Hà Nội. Câu chuyện của H.L đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Ai nấy đều đồng cảm với những khó khăn mà cô gái trẻ đang phải chịu đựng. Bên dưới bài viết, rất nhiều người để lại lời động viên, hy vọng H.L sẽ sớm ngày vượt qua bệnh tật. Bên cạnh đó, không ít bình luận chỉ trích người bạn trai bạc tình.

Vợ sồ sề vì tăng 30kg khi mang bầu, người chồng phụ bạc đi ngoại tình, không cho vợ ôm ngoài đường vì xấu hổ Thấy vợ sồ sề, tăng 30kg trong thời kì mang thai, người chồng liền bỏ bê vợ không chăm lo, xấu hổ mỗi khi chở vợ đi trên đường, thậm chí còn đi ngoại tình bên ngoài. Thất vọng với chồng tệ bạc, chị đã quyết định ly dị và làm bà mẹ đơn thân, tự mình chăm sóc con.

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