Khi bắt quả tang chồng ngoại tình ngay ngày đầu năm, người vợ cùng mẹ chồng tìm đến chất vấn. Thế nhưng người chồng chẳng những không hối hận mà còn đánh vợ.

Từ xưa đến nay, những vụ việc vợ, chồng ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện thêm một vụ bắt quả tang chồng ngoại tình gây xôn xao dư luận.

Được biết vụ việc do một người dùng mạng xã hội tên B.P.L chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, vào ngày đầu năm mới, người chồng đến nhà cô bồ nhí thì bị vợ và mẹ phát hiện rồi theo dõi. Thấy vậy, người chồng nhanh chóng ra ngăn chặn để cô bồ không bị đánh đập.

Bắt quả tang chồng ngoại tình, chị vợ muốn tìm cô bồ nhí để nói chuyện rõ ràng thì bị chồng ngăn cản - Ảnh: Internet

Nghe vợ nói muốn vào trong đánh "tiểu tam", người chồng hùng hổ đe dọa: “Mày đánh nó tao đánh mày”.

Khi người vợ uất ức lao vào trong ngõ, quyết tìm kẻ thứ ba thì người chồng nhanh chóng lao theo túm tóc, đánh vợ tới tấp. Đến khi mẹ chồng và một người phụ nữ trung niên đi theo chạy vào can ngăn thì người chồng mới dừng tay. Theo thông tin được chia sẻ, cặp vợ chồng này đã có 2 con, cô bồ cũng đã có 2 con riêng.

Sau một hồi tranh cãi, cả gia đình quyết định trở về nhà để giải quyết mâu thuẫn. Được biết đây không phải là lần đầu tiên người vợ phát hiện chồng ngoại tình. Mặc dù gia đình đã nhiều lần nhắc nhở nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Để bảo vệ bồ nhí, người chồng túm tóc, đánh đập vợ dã man - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, vụ việc vợ đánh ghen bồ nhí này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mọi người không chỉ bức xúc với hành vi ngoại tình của người chồng mà còn uất ức thay cho chị vợ khi lấy phải người chồng vũ phu, sẵn sàng đánh đập vợ để bênh nhân tình.

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