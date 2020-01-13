Sáng sớm ngày 12/1, người dân địa phương phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà cặp vợ chồng hiếm muộn. Bên cạnh bé còn có bức thư do người mẹ để lại.

Trao đổi với báo chí, mới đây, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở trước cửa nhà dân.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12/1, người dân địa phương phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Trần Minh Tài (sinh năm 1976, trú thôn 4, xã Thọ Điền).

Theo thông tin trên Tổ Quốc, đứa trẻ bị bỏ rơi khoảng 20 ngày tuổi, nặng 4kg, sức khỏe bình thường. Khi được phát hiện, bé được quấn trong một chiếc khăn, bên cạnh đó còn có một túi đựng quần áo và sữa. Ngoài ra, trên chân bé còn có một chiếc vòng ghi: Mẹ Cao Thị Lộc.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa gia đình hiếm muộn cùng bức thư xin lỗi - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi kiểm tra kỹ hơn mọi người còn phát hiện một bức thư tay do người mẹ để lại. Trong thư người mẹ viết: “Mẹ xin lỗi con, vì hoàn cảnh mẹ sinh con ra mà không thể nuôi dưỡng được. Mẹ mong con gặp được người yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Xin cảm ơn gia đình đã nhận con làm con nuôi”.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Gia đình anh Tài đã làm đơn tự nguyện để được chăm sóc bé trai. Được biết tại địa phương, vợ chồng anh Tài đã cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Trước đó, gia đình này đã đi khắp nơi để tìm con nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-long-buc-thu-dat-canh-be-trai-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-cap-vo-chong-hiem-muon-me-sinh-con-ra-ma-khong-the-nuoi-duong-duoc-348640.html