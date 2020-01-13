Nghẹn lòng bức thư đặt cạnh bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà cặp vợ chồng hiếm muộn: ‘Mẹ sinh con ra mà không thể nuôi dưỡng được’

Xã hội 13/01/2020 09:12

Sáng sớm ngày 12/1, người dân địa phương phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà cặp vợ chồng hiếm muộn. Bên cạnh bé còn có bức thư do người mẹ để lại.

Trao đổi với báo chí, mới đây, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở trước cửa nhà dân. 

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12/1, người dân địa phương phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Trần Minh Tài (sinh năm 1976, trú thôn 4, xã Thọ Điền). 

Theo thông tin trên Tổ Quốc, đứa trẻ bị bỏ rơi khoảng 20 ngày tuổi, nặng 4kg, sức khỏe bình thường. Khi được phát hiện, bé được quấn trong một chiếc khăn, bên cạnh đó còn có một túi đựng quần áo và sữa. Ngoài ra, trên chân bé còn có một chiếc vòng ghi: Mẹ Cao Thị Lộc.

be trai bi bo roi 1
Bé trai bị bỏ rơi trước cửa gia đình hiếm muộn cùng bức thư xin lỗi - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi kiểm tra kỹ hơn mọi người còn phát hiện một bức thư tay do người mẹ để lại. Trong thư người mẹ viết: “Mẹ xin lỗi con, vì hoàn cảnh mẹ sinh con ra mà không thể nuôi dưỡng được. Mẹ mong con gặp được người yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Xin cảm ơn gia đình đã nhận con làm con nuôi”.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Gia đình anh Tài đã làm đơn tự nguyện để được chăm sóc bé trai. Được biết tại địa phương, vợ chồng anh Tài đã cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Trước đó, gia đình này đã đi khắp nơi để tìm con nuôi.

Bé trai 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ kèm bức tâm thư: ‘Mong con được nên người, mẹ ngàn lần xin lỗi con’

Bé trai 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ kèm bức tâm thư: ‘Mong con được nên người, mẹ ngàn lần xin lỗi con’

Mới đây, người dân ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại nhà nghỉ. Bên cạnh còn có bức tâm thư do mẹ bé để lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh bé sơ sinh bị bỏ rơi mẹ bỏ rơi con

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản