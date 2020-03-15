Cặp vợ chồng thản nhiên tiệc tùng, bỏ rơi con gái 7 tháng tuổi ở nhà với chó, đám tang con cũng không thể tham gia vì say rượu

Thế giới 15/03/2020 17:08

Không chỉ bỏ rơi con gái đến chết đói vì mải mê tham gia tiệc tùng, cặp vợ chồng trẻ còn chẳng thể dự đám tang con vì say xỉn.

Vào ngày 5/3 vừa qua, toà án tối cao Hàn Quốc đã tổ chức phiên tòa thứ 2 để xét xử một cặp vợ chồng trẻ vì tội bỏ rơi con gái 7 tháng tuổi đến chết. Theo cáo trạng, vào tháng 3/2019, cô gái 18 tuổi dọn về sống chung với người chồng 21 tuổi tại một chung cư ở thành phố Incheon.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng sống chung, cặp đôi bất hòa dẫn đến chia tay. Cả hai không ai muốn nhận nuôi con gái nhỏ. Chính vì vậy, cặp đôi đã nhiều lần ra ngoài, bỏ con gái nhỏ ở nhà một mình với 2 chú chó.

Ngày 25/5/2019, cặp đôi cho con gái ăn lần cuối trước khi bỏ ra ngoài thuê 2 nhà nghỉ khác nhau để ở. Sau đó, người mẹ trở về nhà. Nhìn thấy con gái bị chó cắn khắp người nhưng cô ta dửng dưng không quan tâm và rời đi. 

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Cặp vợ chồng bỏ rơi con gái khiến đứa trẻ 7 tháng tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Sau đó 2 ngày, người bố trở về nhà để chụp hình tủ lạnh đăng bán, kiếm tiền ăn chơi nhưng chẳng hề nhòm ngó gì đến con gái của mình.

Trong khoảng thời gian này, người mẹ trẻ còn vui vẻ cập nhật hình ảnh vui chơi, nhậu nhẹt với bạn bè. Cuối cùng, cặp đôi trở về nhà vào ngày 31/5/2019. Lúc này, sau nhiều ngày bị bỏ đói, bé gái đã tử vong.

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Trong khi bỏ con nhỏ ở nhà 1 mình với chó, người mẹ đi chơi vui vẻ bạn bè, thậm chí còn đăng lên lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Thay vì chôn cất đứa trẻ, người bố lại đặt thi thể con gái vào thùng giấy rồi bỏ đi. Trong khi đó, người mẹ vẫn tiếp tục uốn tóc rồi ra ngoài chơi.

Cuối cùng, chính bà ngoại đã phát hiện bé gái tử vong. Sau đó, ông bà ngoại đã tổ chức đám tang cho bé nhưng đôi vợ chồng trẻ lại không có mặt. Khai tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng này cho biết có ý định đến đám tang của con nhưng vì quá say xỉn nên đã bỏ lỡ.

Tại phiên tòa xét xử, công tố viên đã đề xuất mức án 20 năm tù giam cho người bố và người mẹ là 7 - 15 năm tù giam. Phiên tòa cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 26/3 sắp tới.

Vụ việc kinh hoàng này khiến cư dân mạng xứ Hàn vô cùng phẫn nộ, yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm cặp vợ chồng tàn nhẫn.

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