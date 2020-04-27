Sau khi một người phụ nữ rời đi, người dân phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong nhà nghỉ. Khi được phát hiện, bé gái còn chưa rụng rốn.

Mới đây, người dân tại thôn Nàng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong nhà nghỉ. Bé gái bị bỏ rơi trong nhà nghỉ - Ảnh Internet Theo thông tin trên Dân sinh, vào khoảng 11 giờ trưa 26/4, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) bế theo một đứa trẻ chưa cắt dây rốn vào nhà nghỉ thuộc khu vực trên. Tuy nhiên, sau đó người này bỏ ra ngoài, để cháu bé ở lại một mình. Được biết, tại thời điểm trên, chủ nhà nghỉ, người lớn đều đi vắng chỉ có một cháu bé trông nhà.

Khi được phát hiện, bé gái còn chưa rụng rốn - Ảnh: FB Sau khi nhận được tin báo về trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để xác minh sự việc, đưa đứa trẻ vào bệnh viện để kiểm tra. Theo thông tin ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Vũ Linh chia sẻ trên Dân trí, cháu bé được xác định là nữ, nặng 2,7kg, sức khỏe ổn định. Hiện bé được một gia đình tốt bụng cưu mang. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra thông báo tìm người thân cho bé.

Bé trai bị bỏ rơi ở Gia Lai Trước đó, người dân tại Gia Lai cũng vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ tối 15/4, một số người dân đang lưu thông trên khu vực đường Hàm Nghi, phường Thắng Lợi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đến kiểm tra, mọi người phát hiện một bé trai nằm trong lớp vải bị bỏ rơi bên đường. Bé trai được phát hiện bị bỏ rơi bên đường tại Gia Lai - Ảnh: Internet Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa bé đến Trạm Y tế phường Thắng Lợi để chăm sóc đồng thời cũng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé trai nặng 3kg.

Gia Lai: Người dân phát hiện bé trai xinh như thiên thần bị bỏ rơi bên đường lúc nửa đêm Nghe tiếng khóc bên vệ đường, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Hiện cơ quan chức năng đã đăng thông báo tìm người thân cho bé.

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