Người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên Tòa Thánh ở Tây Ninh nên báo chính quyền địa phương.

Mới đây, tại Tây Ninh xảy ra trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. Khoảng 20 giờ ngày 13/4, người dân Tòa Thánh thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn màu trắng bị bỏ tại nền gạch khuôn viên.

Nhận tin báo, Đội cứu nạn giao thông tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe và báo với chính quyền địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé, nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong Tòa Thánh Tây Ninh - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Cách đây không lâu, tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 11 giờ ngày 15/3, Thầy Thích Diệu An (Trụ trì chùa Sùng Quang, xã Bình Nguyên) đang quét dọn sân trong khuôn chùa thì nghe tiếng trẻ con khóc ở dưới chân tượng Quan Âm.

Bé trai được đặt trong túi cùng mấy bộ quần áo trẻ em, bình sữa, bỉm và một lá thư. Nội dung bức thư ghi: "Bé được 12 tháng tuổi, gia đình lục đục, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa nuôi giúp".

Sau khi phát hiện vụ việc, phía nhà chùa đã báo cáo chính quyền địa phương. Qua thăm khám sơ bộ, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không dị tật, cân nặng khoảng 8 kg, ăn ngủ tốt, không quấy khóc.

Gia đình lục đục, mẹ bỏ rơi con dưới chân tượng Quan Âm Bé trai bị bỏ rơi trong sân chùa kèm bức thư: "Bé được 12 tháng tuổi, gia đình lục đục, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa nuôi giúp".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-trong-khuon-vien-toa-thanh-o-tay-ninh-356666.html