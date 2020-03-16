Gia đình lục đục, mẹ bỏ rơi con dưới chân tượng Quan Âm

Xã hội 16/03/2020 18:07

Bé trai bị bỏ rơi trong sân chùa kèm bức thư: "Bé được 12 tháng tuổi, gia đình lục đục, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa nuôi giúp".

Mới đây tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xảy ra trường hợp bé trai bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 11 giờ ngày 15/3, Thầy Thích Diệu An (Trụ trì chùa Sùng Quang, xã Bình Nguyên) đang quét dọn sân trong khuôn chùa thì nghe tiếng trẻ con khóc ở dưới chân tượng Quan Âm.

Bé trai được đặt trong túi cùng mấy bộ quần áo trẻ em, bình sữa, bỉm và một lá thư. Nội dung bức thư ghi: "Bé được 12 tháng tuổi, gia đình lục đục, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa nuôi giúp".

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Bé trai bị bỏ rơi dưới tượng Quan Âm - Ảnh: Lao Động

Sau khi phát hiện vụ việc, phía nhà chùa đã báo cáo chính quyền địa phương. Qua thăm khám sơ bộ, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không dị tật, cân nặng khoảng 8 kg, ăn ngủ tốt, không quấy khóc.

Hiện chính quyền địa phương đã tạm thời bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho nhà chùa chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho em bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Cách đây không lâu, tại huyện Ia Grai (Gia Lai) cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi. Khoảng 6 giờ sáng  23/2, người dân phát hiện trước cổng Tịnh xá Ngọc Lai có một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng với một số vật dụng cá nhân.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Ia Kha, Ia Grai đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, đưa em bé vào bệnh viện thăm khám. Các y bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của bé bình thường.

Chính quyền xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé bị bỏ rơi. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, phía xã sẽ thực hiện thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá ở Gia Lai

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá ở Gia Lai

Người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá cùng một số vật dụng cá nhân nên báo chính quyền địa phương.

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