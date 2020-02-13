Hà Tĩnh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Xã hội 13/02/2020 17:59

Bé gái bị bỏ rơi được quấn trong chiếc chăn mỏng, đặt trước cửa nhà dân ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Mới đây, người dân phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi thu hút sự chú ý của dư luận địa phương. 

Theo thông tin ban đầu, tối 12/2, một em bé sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng, đặt trước cửa nhà một người dân trên địa bàn phường. Bên cạnh em bé là túi đồ đựng một số vật dụng cần thiết. Sự việc được báo cho chính quyền địa phương. 

Qua thăm khám, bé gái bị bỏ rơi được khoảng 2 ngày tuổi nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định.

Hiện chính quyền xã đã giao em bé bị bỏ rơi cho gia đình phát hiện sự việc tạm thời chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái. Nếu quá thời gian quy định nếu không có ai nhận lại, phía xã sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

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Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh: Zing

Sáng cùng ngày, tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng bức thư nhờ nuôi hộ.

Trong thư, người mẹ viết: "Cháu nhờ cô hay bà nếu thương cháu, nuôi dùm cháu đứa trẻ này. Cháu chót dại nên không thể lo cho bé được nên cháu phải làm như vậy. Cháu mong bà hoặc cô thương đứa trẻ dùm cháu".

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Bức thư người mẹ để lại nhờ mọi người chăm sóc con - Ảnh: Internet

Thời gian tới, nếu không có người thân đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ giải quyết vụ việc theo đúng trình tự pháp luật. 

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