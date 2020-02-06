Bé gái bị bỏ rơi lúc rạng sáng mùng 6 Tết: Hé lộ tâm thư của người mẹ

Xã hội 06/02/2020 17:50

Rạng sáng mùng 6 Tết, gia đình ông Truyền (thôn Bắc Trạch 2, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong sân nhà mình.

Trên địa bàn xã Vân Trường (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), một bé gái bị người thân bỏ rơi tại sân nhà ông Nguyễn Văn Truyền (thôn Bắc Trạch 2, xã Vân Trường).

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Bé gái bị bỏ rơi lúc rạng sáng - Ảnh: Internet

Nghe tiếng khóc nên gia đình ông Truyền thức giấc, ra sân kiểm tra thì phát hiện bé gái cùng mấy bộ quần áo và một lá thư tay. 

Bức thư có nội dung: "Cháu sinh ngày 1-9-2018, do điều kiện gia đình tôi không cho phép nên tôi không thể tiếp tục nuôi cháu. Tôi khẩn mong gia đình cô chú nuôi dạy cháu nên người, tôi cảm ơn".

Cuối bức thư là dòng ký tên “người mẹ không tốt”. Phát hiện sự việc, chính quyền xã đã có mặt lập biên bản, tiến hành các thủ tục cần thiết.

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Tâm thư của người mẹ sau khi bỏ rơi con - Ảnh: Internet

Sau khi nghe nói về em bé bị bỏ rơi, nhiều người đến nhà ông Truyền xin nhận cháu bé làm con nuôi nhưng chưa được.

Chính quyền xã đang phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật. Hiện cháu bé vẫn đang được gia đình ông Truyền tạm thời chăm sóc. 

Trước đó tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cũng xảy ra sự việc em bé bị bỏ rơi.

Vào sáng 29/1 (tức mùng 5 Tết), ông Trần Hữu Dục (SN 1968, trú thị trấn Kông Chro) mở cửa nhà thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa màu đen. Trong giỏ còn có một chiếc quần dài, một chiếc khăn bông và một áo hoa màu hồng.

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Người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi vào sáng mùng 5 Tết - Ảnh: Internet

Em bé được đưa về Trung tâm y tế huyện để chăm sóc. Kết quả kiểm tra cho thấy bé gái nặng 3,4kg và đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Hiện cơ quan chức năng đã ra thông báo để tìm bố mẹ đẻ hoặc người thân của bé gái.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm kèm bức thư của người mẹ

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm kèm bức thư của người mẹ

Khuya 1/2, các sư cô trong chùa An Hội phát hiện một bé gái bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm kèm một bức thư nhờ nuôi.

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