Quảng Ninh: Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm

Xã hội 13/02/2020 18:27

Nghe tiếng trẻ con khóc, người dân tìm kiếm xung quanh thì bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa.

Mới đây, tại phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra vụ em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân khiến nhiều người xót xa. 

Theo thông tin ban đầu, tối 12/2, một số người dân sinh sống tại khu vực dốc nhà lò, phường Cẩm Trung nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi tìm xung quanh thì phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi nằm trong chiếc giỏ nhựa. Trong giỏ có một lá thư với nội dung, do không có điều kiện chăm sóc con nên người mẹ này mong muốn ai nhặt được sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Ninh - Ảnh: Báo Giao Thông 

Nhận tin báo, cán bộ phường Cẩm Trung có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc, đồng thời đưa bé gái vào trạm y tế thăm khám. Bé gái không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ăn, ngủ tốt, không quấy khóc.

Chị D. (người phát hiện sự việc) đã bày tỏ nguyện vọng được tạm thời chăm sóc cháu bé và được chính quyền phường chấp thuận. 

Lãnh đạo UBND phường Cẩm Trung cũng phát thông báo rộng rãi để tìm người thân cho em bé bị bỏ rơi. Nếu quá thời gian quy định mà vẫn không có ai tới nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Tối cùng ngày, tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh - Ảnh: Internet

Người dân phát hiện em bé được bỏ trước cửa nhà anh N.V.Q. (ngụ phường Kỳ Trinh). Thời điểm phát hiện, bé gái được quấn trong chăn cùng chiếc giỏ đựng đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Em bé chỉ khoảng 2 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định. Chính quyền giao cháu bé cho gia đình anh Q. tạm thời chăm sóc, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hà Tĩnh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Hà Tĩnh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Bé gái bị bỏ rơi được quấn trong chiếc chăn mỏng, đặt trước cửa nhà dân ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

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