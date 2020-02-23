Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá ở Gia Lai

Xã hội 23/02/2020 19:11

Người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá cùng một số vật dụng cá nhân nên báo chính quyền địa phương.

Mới đây, một bé trai bị bỏ rơi ở trước cổng một tịnh xá trên địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng  23/2, người dân phát hiện trước cổng Tịnh xá Ngọc Lai có một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng với một số vật dụng cá nhân.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Ia Kha, Ia Grai đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, đưa em bé vào bệnh viện thăm khám.

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Một bé trai bị bỏ rơi trước cổng tịnh xá - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Các y bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của bé bình thường. Hiện em bé đang tạm thời được Tịnh xá Ngọc Lai nuôi dưỡng. Chính quyền xã cũng đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé bị bỏ rơi. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, phía xã sẽ thực hiện thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ em bé sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. 

Tối 12/2, một số người dân sinh sống tại khu vực dốc nhà lò, phường Cẩm Trung nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi tìm xung quanh thì phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi nằm trong chiếc giỏ nhựa. Trong giỏ có một lá thư với nội dung, do không có điều kiện chăm sóc con nên người mẹ này mong muốn ai nhặt được sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

Nhận tin báo, cán bộ phường Cẩm Trung có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc, đồng thời đưa bé gái vào trạm y tế thăm khám. Bé gái không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ăn, ngủ tốt, không quấy khóc.

Chị D. (người phát hiện sự việc) đã bày tỏ nguyện vọng được tạm thời chăm sóc cháu bé và được chính quyền phường chấp thuận. Lãnh đạo UBND phường Cẩm Trung cũng phát thông báo rộng rãi để tìm người thân cho em bé bị bỏ rơi.

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Nghe tiếng trẻ con khóc, người dân tìm kiếm xung quanh thì bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa.

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