Bé gái 11 tuổi đi lạc ban đêm trong rừng ở Sơn La vì đói, bố mẹ thường xuyên vắng nhà

Xã hội 02/07/2021 16:18

Một bé gái 11 tuổi được phát hiện đan lang thang trong rừng đặc dụng ở Sơn La vào buổi tối. Bé gái cho biết mình đi lạc vì quá đói phải tìm đồ ăn và cha mẹ không có ở nhà nhiều ngày do nghiện ma túy nặng.

Nguồn tin Dân Trí cho hay, thông tin từ công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, khoảng 20h ngày 30/6 vừa qua, công an đã phát hiện một bé gái người dân tộc Mông đi một mình trong rừng đặc dụng Tà Xùa ở khu vựa đầu bản Háng Đồng.

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Bé gái người Mông được tìm thấy trong rừng đăch dụng - Ảnh: Công an Bắc Yên

Sau khi được hỏi, bé gái đi lạc đã cho biết mình tên là M., 11 tuổi và sống tại bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng - tức là cách nơi bé gái được tìm thấy hơn một giờ đi bộ so với tốc độ của người lớn. M. sau đó còn kể, bố mẹ đều là những người nghiện ma túy lâu năm, thường xuyên không có mặt ở nhà, do đói quá nên phải ra ngoài tìm bố mẹ và đồ ăn. Sau đó, bé M. đã được đưa về trụ sở của xã để ăn và được bố trí nơi nghỉ ngơi.

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Các cán bộ tại trụ sở xã đã cho bé M. ăn uống và nghỉ ngơi tại trụ sở - Ảnh: Công an Bắc Yên

Nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay, chiều hôm 1/7, bé gái đã được cán bộ xã đưa về tận nhà. Theo thông tin từ Thượng úy Hà Văn Nhuận, Trưởng Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, M. là một đứa trẻ có hoàn cảnh rất tội nghiệp khi cả bố và mẹ đều nghiện ma túy và không cai được, đã vậy còn thường xuyên bỏ nhà đi không về. Cũng bởi vì vậy, dù đang trong độ tuổi đi học, M. vẫn chưa được đến trường bao giờ.

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