Number 1 cùng học sinh Thủ đô bứt phá trên sân cỏ, khẳng định bản lĩnh tuổi trẻ

Chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025, Cúp Number 1 Active diễn ra ngày 21/12 vừa qua

Mùa giải năm nay ghi dấu mốc phát triển nổi bật khi thu hút 125 đội bóng học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố – quy mô lớn nhất trong lịch sử hơn hai thập kỷ tổ chức. Con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải đấu, mà còn khẳng định vị thế của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô, Cúp Number 1 Active như một sân chơi thể thao học đường uy tín, chuyên nghiệp và giàu tính giáo dục.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Trung tá Chu Quốc Dũng – Ủy viên Ban Tổ chức giải khẳng định mùa giải 2025 là một hành trình đặc biệt, ghi dấu nhiều giá trị tích cực. Giải đã diễn ra với 247 trận đấu, ghi nhận 532 bàn thắng, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Những con số thống kê ấn tượng này phản ánh rõ nét sự tiến bộ về chất lượng chuyên môn, đồng thời cho thấy tinh thần thi đấu cống hiến, trung thực và cao thượng của các cầu thủ học sinh.

Được khởi xướng từ năm 2001 bởi Báo An ninh Thủ đô, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giải đấu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh. Qua mỗi mùa giải, sân chơi này không chỉ góp phần phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, mà còn giúp học sinh rèn luyện thể chất, ý chí, tinh thần kỷ luật và khả năng làm việc tập thể – những nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện.



Trung tá Chu Quốc Dũng – Ủy viên Ban Tổ chức phát biểu tại lễ bế mạc

Sau 2 tháng tranh tài, hai đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở trận chung kết là THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ, trong khi THPT Phạm Văn Đồng và THPT Marie Curie Mỹ Đình tranh tài ở trận đấu giành hạng Ba.

Trận chung kết diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ: căng thẳng, kịch tính và giàu cảm xúc. Hai đội thi đấu chặt chẽ trong suốt 50 phút chính thức nhưng không có bàn thắng nào được ghi, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, các cầu thủ THPT Xuân Mai đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, giành chiến thắng 3-1 để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.

Number 1 – Tiếp năng lượng, bền bỉ đồng hành cùng thể thao học đường

Có thể thấy của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô, Cúp Number 1 Active đang ngày cảnh khẳng định chất lượng chuyên môn trong công tác tổ chức. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của mỗi mùa giải không thể không nhắc đến sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, đặc biệt là Nhãn hàng Nước tăng lực Number 1.

Từ năm 2017, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng Number 1 đã gắn bó cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô, không chỉ với vai trò nhà tài trợ chính, mà còn là người bạn tiếp thêm năng lượng thể chất và tinh thần cho từng thế hệ tuyển thủ trong các mùa giải thi đấu, đồng thời nỗ lực đồng hành cùng ban tổ chức thúc đẩy phát triển phong trào thể thao học đường.



Chị Vũ Phương Thanh - Đại diện nhãn hàng Number 1 động viên các tuyển thủ trong ngày thi đấu cuối cùng

Đại diện nhãn hàng Number 1, chị Vũ Phương Thanh chia sẻ: “Chiếc cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng xuất sắc nhất. Tuy nhiên, với Number 1, tất cả các em học sinh tham gia giải đều là những người chiến thắng – chiến thắng chính mình, vượt qua giới hạn để tự tin thể hiện năng lượng, khát vọng và tinh thần tuổi trẻ.”

Theo đại diện nhà tài trợ, việc đồng hành cùng giải đấu xuất phát từ triết lý xuyên suốt “Tiếp năng lượng – bền đam mê”, hướng tới xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, sống năng động, tích cực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Thông qua các sân chơi thể thao học đường, Number 1 mong muốn góp phần tạo môi trường để học sinh được rèn luyện, trải nghiệm, nuôi dưỡng đam mê và bền bỉ theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong học tập cũng như cuộc sống.

Khi đam mê được ươm mầm từ sân cỏ học đường

Khép lại mùa giải 2025, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô, Cúp Number 1 Active không chỉ được ghi nhớ bởi những con số hay thứ hạng trên bảng xếp hạng. Điều đọng lại sâu sắc hơn chính là những giọt mồ hôi thấm đẫm trên sân cỏ, những khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, cùng cả những giây phút tiếc nuối nhưng giàu bản lĩnh sau mỗi trận đấu. Tất cả đã hòa quyện, trở thành hành trang quý báu, góp phần bồi đắp ý chí, tinh thần và bản lĩnh cho các em học sinh trên hành trình trưởng thành.



Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025, Cúp Number 1 Active khép lại để lại nhiều dấu ấn và cung bậc cảm xúc

Từ những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ học đường, những hạt mầm của đam mê, khát vọng và tinh thần đồng đội đã được gieo trồng và tiếp thêm năng lượng để không ngừng vươn lên, phát triển. Với sự đồng hành bền bỉ của Ban Tổ chức và các đơn vị tài trợ, đặc biệt là Nhãn hàng Number 1, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, góp phần nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh cho khát vọng và hướng tới sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam trong các mùa giải tiếp theo.