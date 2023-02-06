Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy dưới mương nước

Xã hội 06/02/2023 08:44

Qua khám nghiệm, xác định bên ngoài thi thể bị trầy xước; bên trong tử thi có vết bầm tụ máu ở đầu, khả năng do va chạm với cọc tiêu hoặc va chạm xe máy, xung huyết phổi phải.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 5/2, anh Dương đang phun thuốc tại khu vực ấp Bến Rộng (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Lần theo mùi hôi, anh Dương thấy bên dưới mương thoát nước dọc đường có thi thể người đàn ông trong quá trình phân hủy, bên cạnh có xe máy. Anh Dương hoảng sợ, trình báo công an.

Đến chiều 5/2, Công an huyện Gò Dầu xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn H. (SN 1970, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

 

Qua khám nghiệm, xác định bên ngoài thi thể bị trầy xước; bên trong tử thi có vết bầm tụ máu ở đầu, khả năng do va chạm với cọc tiêu hoặc va chạm xe máy, xung huyết phổi phải.

Tại hiện trường ghi nhận phía trong lề đất có một trụ cọc tiêu cảnh báo bị ngã, tại cọc tiêu có dấu vết va chạm, từ cọc tiêu đến vị trí phát hiện tử thi có nhiều mảnh vỡ xe máy.

Từ chứng cứ trên, Công an huyện Gò Dầu xác định đây là vụ tai nạn giao thông. Nhiều khả năng ông Hoài mất lái đâm vào cọc tiêu rồi té ngã xuống mương tử vong.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy dưới mương nước - Ảnh 1
Hiện trường nơi ông Nguyễn Văn H. tử vong - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tây Ninh, người thân nạn nhân Nguyễn Văn H. xác định, ông sống một mình, không vợ con và làm công nhân tại Công ty Can Sports tại huyện Dương Minh Châu. Khoảng 11 giờ ngày 3/2, anh Nguyễn Thanh Dương – người cháu sống gần nhà ông H. có thấy ông ở nhà. Sau đó không ai biết ông H đi đâu và làm gì cho đến khi phát hiện tử vong.

Những người làm chung công ty cho biết, ngày 3/2, không thấy ông H. đi làm. Ông H. cũng không có tiền sử bệnh lý.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. 

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