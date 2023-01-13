Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 20 học sinh nhập viện sau khi ăn gà rán, trà sữa liên hoan cuối năm

Vào ngày 13/1, gần 20 học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn Vũng Tàu đã phải nhập viện sau khi ăn gà rán và trà sữa được đại diện phụ huynh mang vào để các em liên hoan cuối năm.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết các bác sĩ đang theo dõi, điều trị cho gần 20 học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP Vũng Tàu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi bị ngộ độc thực phẩm. Đến trưa nay, sau khi cấp cứu và thăm khám, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết nhiều trường hợp đã dần phục hồi và được cho xuất viện, một số khác đang phải tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ thăm khám cho một em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn gà rán, uống trà sữa - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, các em học sinh trên ăn gà rán và trà sữa được một phụ huynh đại diện hội cha mẹ học sinh mang tới để làm tiệc liên hoan cuối năm. Khoảng 30 phút sau khi ăn, nhiều em có biểu hiện chóng mặt, đau bụng, buồn nôn kèm tiêu chảy. Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào Bệnh viện Vũng Tàu để cấp cứu, đồng thời báo cho phụ huynh.

Phụ huynh đến bệnh viện chăm sóc học sinh - Ảnh: Báo Thanh Niên Một học sinh được hộ lý đưa đi siêu âm - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Em T.D cho biết gà rán vẫn còn lạnh thịt bên trong, rất nhiều bột. Sau khi ăn, T.D và các học sinh khác bị đau bụng và được nhà trường đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, sáng nay lớp có tổ chức sơ kết học kỳ 1, được sự đồng ý của đại diện cha mẹ học sinh nên một phụ huynh đã đưa gà rán và trà sữa vào ngay tiết 1 cho cả lớp ăn sáng. “Lớp có hơn 40 học sinh cùng ăn gà rán, uống trà sữa nhưng sau đó 30 phút thì gần nửa lớp bị nôn ói, đau bụng. Nhà trường đã báo phụ huynh và nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu. Số thức ăn, nước uống được phụ huynh đặt mua tại một khách sạn trong thành phố”, cô giáo chủ nhiệm cho hay.

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