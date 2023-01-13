Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 20 học sinh nhập viện sau khi ăn gà rán, trà sữa liên hoan cuối năm

Xã hội 13/01/2023 14:15

Vào ngày 13/1, gần 20 học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn Vũng Tàu đã phải nhập viện sau khi ăn gà rán và trà sữa được đại diện phụ huynh mang vào để các em liên hoan cuối năm.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết các bác sĩ đang theo dõi, điều trị cho gần 20 học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP Vũng Tàu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Đến trưa nay, sau khi cấp cứu và thăm khám, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết nhiều trường hợp đã dần phục hồi và được cho xuất viện, một số khác đang phải tiếp tục theo dõi.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 20 học sinh nhập viện sau khi ăn gà rán, trà sữa liên hoan cuối năm - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho một em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn gà rán, uống trà sữa - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, các em học sinh trên ăn gà rán và trà sữa được một phụ huynh đại diện hội cha mẹ học sinh mang tới để làm tiệc liên hoan cuối năm.

Khoảng 30 phút sau khi ăn, nhiều em có biểu hiện chóng mặt, đau bụng, buồn nôn kèm tiêu chảy. Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào Bệnh viện Vũng Tàu để cấp cứu, đồng thời báo cho phụ huynh. 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 20 học sinh nhập viện sau khi ăn gà rán, trà sữa liên hoan cuối năm - Ảnh 2

Phụ huynh đến bệnh viện chăm sóc học sinh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 20 học sinh nhập viện sau khi ăn gà rán, trà sữa liên hoan cuối năm - Ảnh 3
Một học sinh được hộ lý đưa đi siêu âm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Em T.D cho biết gà rán vẫn còn lạnh thịt bên trong, rất nhiều bột. Sau khi ăn, T.D và các học sinh khác bị đau bụng và được nhà trường đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, sáng nay lớp có tổ chức sơ kết học kỳ 1, được sự đồng ý của đại diện cha mẹ học sinh nên một phụ huynh đã đưa gà rán và trà sữa vào ngay tiết 1 cho cả lớp ăn sáng.

 

“Lớp có hơn 40 học sinh cùng ăn gà rán, uống trà sữa nhưng sau đó 30 phút thì gần nửa lớp bị nôn ói, đau bụng. Nhà trường đã báo phụ huynh và nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu. Số thức ăn, nước uống được phụ huynh đặt mua tại một khách sạn trong thành phố”, cô giáo chủ nhiệm cho hay.

 

Phú Yên: Con gái bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà

Phú Yên: Con gái bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà

Vào ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Yên đang vào cuộc điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm gần 20 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm tin nóng tin moi tin 24h

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?