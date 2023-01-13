Phú Yên: Con gái bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà

Xã hội 13/01/2023 13:36

Vào ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Yên đang vào cuộc điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà của mình.

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 13/1, thượng tá Trần Thanh Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang điều tra  vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà ở khu phố 1, phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa. 

Phú Yên: Con gái bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà - Ảnh 1
Hiện trường vụ vợ chồng tử vong bất thường - Ảnh: Báo Lao Động

 

Thông tin ban đầu từ Chủ tịch phường Phú Thạnh cho biết, vào sáng cùng ngày, người con gái từ nhà ông bà ngoại trở về thì phát hiện bố mẹ mình là anh Nguyễn Hữu S. (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Thu L. (SN 1988) tử vong. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Theo một số người dân, khi phát hiện anh S. tử vong trong tư thế treo cổ, chị L. nằm trong tủ quần áo. 

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện chính quyền địa phương cho biết, 2 vợ chồng anh S. và L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh S. làm thợ hồ, còn chị L. bán hàng ở chợ. Hiện tại, nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Tính đến nay, sau nhiều ngày cứu hộ bé trai 10 tuổi, công tác vẫn đang được tiến hành và duy trì để đưa Hạo Nam lên bàn giao cho gia đình sớm nhất.

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