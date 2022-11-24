11 'kẻ phá hoại' thầm lặng mái tóc của chúng ta mà bạn đề phòng để tránh những hậu quả đáng tiếc

Một số kẻ thù của mái tóc mà tất cả chúng ta nên "lưu đày" khỏi cuộc đời mình một lần và mãi mãi nhé!

Thật không may, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta liên tục gặp phải những điều làm cho mái tóc của chúng ta tồi tệ hơn, ví dụ như căng thẳng và ô nhiễm. Trong khi hai thứ đó rất khó để chống lại, vẫn có một số yếu tố gây hại cho tóc mà chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ chúng.

Co-wash là viết tắt của từ gội xả, có nghĩa là thoa dầu xả lên tóc với mục đích làm sạch. Nghe có vẻ sai, nhưng trên thực tế, có những loại dầu dưỡng đặc biệt hoàn toàn phù hợp với mục đích này mà không làm hư tổn hay nặng tóc của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại tóc đều được hưởng lợi từ kỹ thuật này. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng nó nếu tóc dày, thô, khô hoặc xoăn.

2. Tóc của bạn luôn được chia ngôi theo cùng một cách

Chúng ta thường chia tóc theo cách quen thuộc vì nó dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian hơn, nhưng nó có thể dẫn đến rụng tóc. Việc để tóc theo cách tương tự sẽ làm nặng tóc và gây ra gãy rụng. Nếu bạn thay đổi mọi thứ theo thời gian, nó không chỉ giúp bạn trông khác biệt mà còn giúp che giấu những sợi tóc con lõa xõa.

3. Buộc tóc đuôi ngựa thường xuyên

Buộc tóc kiểu đuôi ngựa hàng ngày có thể dẫn đến gãy và rụng tóc dọc theo chân tóc. Hơn nữa, bạn có thể bị đau nửa đầu và đau cổ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải thay đổi mọi thứ theo thời gian.

4. Bạn không sử dụng mũ bơi khi bơi trong hồ bơi

Không chỉ cho phép bạn bơi nhanh hơn và giữ cho hồ bơi sạch tóc mà mũ bơi còn rất cần thiết để bảo vệ "ổ khóa" da đầu của bạn khỏi clo. Mặc dù đó là một quan niệm sai lầm khi cho rằng mũ bơi giữ cho tóc bạn khô hoàn toàn, chúng vẫn giúp bạn tránh được tác động của các hóa chất khắc nghiệt lên tóc và da đầu. Một mẹo khác là làm ướt tóc trước khi xuống bể bơi để tránh việc nó thấm nước bể bơi.

5. Mang lược đi tắm

Câu hỏi nên chải tóc khô hay ướt phần lớn phụ thuộc vào loại tóc của bạn. Nếu lọn tóc xoăn, hãy chải trước khi sấy: điều này sẽ giúp bạn tránh bị xoăn và giữ được kiểu tóc xoăn của mình. Đối với tóc thẳng, người ta khuyên ngược lại : chải tóc khi tóc còn ướt có thể gây gãy rụng.

6. Bạn sử dụng một chiếc khăn tắm thông thường

Khăn Terrycloth có khả năng hấp thụ chất lỏng rất tốt, đó là lý do tại sao đó là mục đích chính của chúng. Khi ngâm quá nhiều nước và tạo ra ma sát với tóc, khăn ma sát có thể gây ra hiện tượng xoăn cứng cho tóc. Thay vào đó, hãy thử dùng khăn sợi nhỏ hoặc khăn quấn đầu.

7. Bạn sử dụng dầu dừa trên tóc mỏng

Ngành công nghiệp làm đẹp dường như bị ám ảnh bởi tất cả mọi thứ từ dừa, nhưng nó không phổ biến như người ta tưởng: đối với tóc mỏng, dầu dừa tạo ra một lớp phủ bóng nhưng không cung cấp dưỡng ẩm. Dầu nặng và có thể làm bết tóc. Tuy nhiên, dừa chứa rất nhiều chất tốt cho tóc mái của bạn, vì vậy bạn có thể cân nhắc sử dụng cách chăm sóc tóc bằng nguyên liệu này.

8. Bạn không bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời

Hiện nay, có một thực tế nổi tiếng là ánh nắng mặt trời có thể gây hại , vì vậy chúng ta luôn luôn nên sử dụng SPF trên da của mình. Đồng thời, tóc cũng cần được bảo vệ khỏi tia UV. Nếu bạn đang ở ngoài trời nắng, hãy sử dụng dầu xả dưỡng tóc cách ngày. Bạn cũng nên sử dụng chất bảo vệ nhiệt có SPF.

9. Tóc khô gây hiện tượng tĩnh điện ảnh hưởng đến mái tóc của bạn

Nếu tóc khô, bạn có thể gặp phải vấn đề tĩnh điện trên tóc. Nó khá khó chịu vì cảm giác sốc mà bạn nhận được từ nó. Đảm bảo tóc của bạn được dưỡng ẩm tốt, nhưng nếu điều đó không hữu ích, hãy đổi lược chải tóc sang loại bằng kim loại.

10. Bạn nhuộm tất cả tóc của bạn khi bạn có một vài sợi tóc bạc

Nếu bạn chỉ có vài chục sợi tóc bạc, không có nghĩa là đã đến lúc bạn phải hốt hoảng và nhuộm toàn bộ tóc của mình. Những hóa chất đó gây ra mỏng tóc và các vấn đề về da đầu. Thay vào đó, bạn có thể được điều trị vĩnh viễn tại thẩm mỹ viện và chỉ những vùng bị bạc mới được nhuộm màu.

11. Bạn sử dụng dầu thầu dầu trên tóc của bạn

Không phải tất cả các loại dầu đều có lợi cho tóc của bạn như nhau. Mặc dù chúng có thể là một phương pháp điều trị tự nhiên tuyệt vời cho tóc, nhưng một số loại dầu lại gây hại nhiều hơn lợi. Mặc dù được nhiều người tin tưởng, dầu thầu dầu không tốt cho tóc của bạn: nó dẫn đến tóc trở nên xoăn và rối hơn.

Theo Brightside