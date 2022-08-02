Thử ngay 3 loại mặt nạ từ yến mạch, hiệu quả bất ngờ đó

Làm đẹp 02/08/2022 08:23

Yến mạch không những là thực phẩm tốt cho cơ thể nó còn là một sản phẩm làm đẹp vô cùng hiệu. Hãy thử ngay 3 loại mặt nạ làm từ yến mạch vừa đơn giản lại còn tiết kiệm.

Mặt nạ yến mạch, chanh và dầu oliu

Thử ngay 3 loại mặt nạ từ yến mạch, hiệu quả bất ngờ đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm mặt nạ yến mạch, chanh và dầu oliu

  • 2 muỗng cà phê yến mạch.
  • 2 muỗng cà phê nước cốt chanh.
  • 1 muỗng cà phê dầu oliu.

Cách thực hiện

  • Sau khi ngâm mềm yến mạch với nước, bạn có thể đổ nước cốt chanh và dầu oliu vào, trộn đều đến khi 3 nguyên liệu hòa quyện.
  • Sau đó, đắp hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng trong khoảng từ 15-20 phút.
  • Cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch với nước ấm.

Công dụng:

Yến mạch kết hợp với vitamin C có trong nước cốt chanh có tác dụng rất hiệu quả trong việc nâng tông, làm trắng da.

Bên cạnh đó, khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời của dầu oliu sẽ giúp da mềm mịn hơn.

Mặt nạ yến mạch sữa tươi và trái bơ

Thử ngay 3 loại mặt nạ từ yến mạch, hiệu quả bất ngờ đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Nguyên liệu làm mặt nạ yến mạch sữa tươi và trái bơ

  • 10 gram bơ chín
  • 1 muỗng cà phê yến mạch
  • 1 ít nước sôi
  • 4 muỗng cà phê sữa tươi

Cách làm mặt nạ yến mạch sữa tươi và trái bơ

  • Đầu tiên, ngâm yến mạch vào nước sôi cho nở mềm.
  • Sau đó, nghiền bơ cho thật nhuyễn rồi trộn với yến mạch và sữa tươi để tạo thành hỗn hợp sệt.
  • Đắp hỗn hợp lên da trong khoảng 15-20 phút rồi rửa mặt lại thật sạch với nước ấm.

Công dụng:

Các dưỡng chất có trong yến mạch và sữa tươi khi kết hợp với lượng vitamin E dồi dào chứa trong quả bơ, có công dụng nuôi dưỡng làn da tuyệt vời.

Bên cạnh đó, loại mặt nạ này còn giúp dưỡng ẩm, cho làn da luôn mịn màng và tươi mới.

Mặt nạ yến mạch, sữa tươi và khoai tây

Thử ngay 3 loại mặt nạ từ yến mạch, hiệu quả bất ngờ đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm mặt nạ yến mạch, sữa tươi và khoai tây

  • 10 gram khoai tây
  • 1 muỗng cà phê yến mạch
  • 1 ít nước sôi
  • 4 muỗng cà phê sữa tươi không đường

Cách làm mặt nạ yến mạch, sữa tươi và khoai tây

  • Đầu tiên, bạn cần luộc chín khoai tây rồi nghiền cho thật mịn.
  • Sau đó, ngâm bột yến mạch nào nước cho nở mềm rồi trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho thật đều.
  • Đắp hỗn hợp vừa pha lên da rồi thư giãn trong khoảng 20 phút.
  • Cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch với nước âm.

Công dụng:

Khoai tây có tác dụng làm săn chắc làn da và làm sáng da.

Nhưng khi kết hợp với yến mạch và sữa tươi, khoai tây sẽ phát huy những công dụng đó một cách hiệu quả hơn.

4 nguyên nhân gây mụn không ngờ đến, hành động thứ 2 nhiều chị em mắc phải

4 nguyên nhân gây mụn không ngờ đến, hành động thứ 2 nhiều chị em mắc phải

Những thói quen hàng ngày lại là tác nhân gây mụn bạn đã biết chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   Làm đẹp từ yến mạch Mặt nạ từ yến mạch #Bí kíp làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 8 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới