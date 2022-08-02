Thử ngay 3 loại mặt nạ từ yến mạch, hiệu quả bất ngờ đó

Bên cạnh đó, khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời của dầu oliu sẽ giúp da mềm mịn hơn.

Yến mạch kết hợp với vitamin C có trong nước cốt chanh có tác dụng rất hiệu quả trong việc nâng tông, làm trắng da.

Mặt nạ yến mạch sữa tươi và trái bơ

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm mặt nạ yến mạch sữa tươi và trái bơ

10 gram bơ chín

1 muỗng cà phê yến mạch

1 ít nước sôi

4 muỗng cà phê sữa tươi

Cách làm mặt nạ yến mạch sữa tươi và trái bơ

Đầu tiên, ngâm yến mạch vào nước sôi cho nở mềm.

Sau đó, nghiền bơ cho thật nhuyễn rồi trộn với yến mạch và sữa tươi để tạo thành hỗn hợp sệt.

Đắp hỗn hợp lên da trong khoảng 15-20 phút rồi rửa mặt lại thật sạch với nước ấm.

Công dụng:

Các dưỡng chất có trong yến mạch và sữa tươi khi kết hợp với lượng vitamin E dồi dào chứa trong quả bơ, có công dụng nuôi dưỡng làn da tuyệt vời.

Bên cạnh đó, loại mặt nạ này còn giúp dưỡng ẩm, cho làn da luôn mịn màng và tươi mới.

Mặt nạ yến mạch, sữa tươi và khoai tây

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm mặt nạ yến mạch, sữa tươi và khoai tây

10 gram khoai tây

1 muỗng cà phê yến mạch

1 ít nước sôi

4 muỗng cà phê sữa tươi không đường

Cách làm mặt nạ yến mạch, sữa tươi và khoai tây

Đầu tiên, bạn cần luộc chín khoai tây rồi nghiền cho thật mịn.

Sau đó, ngâm bột yến mạch nào nước cho nở mềm rồi trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho thật đều.

Đắp hỗn hợp vừa pha lên da rồi thư giãn trong khoảng 20 phút.

Cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch với nước âm.

Công dụng:

Khoai tây có tác dụng làm săn chắc làn da và làm sáng da.

Nhưng khi kết hợp với yến mạch và sữa tươi, khoai tây sẽ phát huy những công dụng đó một cách hiệu quả hơn.