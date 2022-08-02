3 công thức làm đẹp đơn giản từ cà chua, cách thứ 2 công dụng nhìn thấy rõ

Làm đẹp 02/08/2022 08:39

Cà chua là thực phẩm dễ tìm dễ và là một sản phẩm làm đẹp vô cùng hiệu quả, chị em nên thử.

Làm đẹp bằng cà chua đông đá

3 công thức làm đẹp đơn giản từ cà chua, cách thứ 2 công dụng nhìn thấy rõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách này có thể áp dụng với những bạn có làn da dầu nhờn, mụn ẩn, lỗ chân lông to. Do đá rất dễ làm khô da nên không phù hợp với những bạn có làn da khô và nhạy cảm nhé!

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Cà chua tươi
  • Khay đá ( có chia ô nhỏ)

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Cà chua rửa sạch, ép lấy nước.
  • Bước 2: Đổ nước cà chua vừa ép được vào một khay đá có chia thành ô nhỏ để thuận tiện cho việc sử dụng.
  • Bước 3: Đặt vào ngăn đông để làm đông đá nước cà chua.
  • Bước 4: Sau khi nước cà chua đông đá, lấy ra từng viên nhỏ rồi thoa đều lên mặt đến khi viên đá tan hết. Nên thoa theo chiều từ dưới lên và theo hình xoắn ốc để da không bị nhăn nheo, chảy xệ.

Tần suất thực hiện: 1 lần/ ngày

Làm trắng da bằng cà chua và đường

Đường tưởng chừng như không hề liên quan đến việc làm đẹp thế nhưng lại có rất nhiều công dụng tuyệt vời đó nhé! Đường giúp tẩy tế bào chết, dưỡng trắng, làm mềm da, kiểm soát dầu nhờn, chống lão hóa,… Tuy nhiên, cách làm này không phù hợp với những bạn có da khô, da nhạy cảm vì đường rất dễ gây tổn thương, kích ứng cho da.

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Đường nâu
  • Cà chua

Cách thực hiện:

  • Bước 1: bạn rửa sạch cà chua, thái nhỏ rồi cho vào máy xay để xay nhuyễn
  • Bước 2: sau đó bạn trộn đều cà chua vừa xay với đường nâu theo tỷ lệ 2:1 để thu được hỗn hợp đặc sệt.
  • Bước 3: rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Có thể dùng nước ấm để làm lỗ chân lông giãn rộng.
  • Bước 4: thoa đều hỗn hợp trên lên da kết hợp với massage nhẹ nhàng
  • Bước 5: để yên khoảng 15-20 phút.
  • Bước 6: rửa mặt lại bằng nước sạch.

Tần suất thực hiện: 2-3 lần/ tuần

Trị mụn thâm bằng cà chua và muối

Muối có tác dụng tẩy tế bào chết rất mạnh. Nó giúp loại bỏ các tế bào già cỗi trên da, ngăn chặn sự hình thành của melanin, làm mịn da. Vì vậy rất hiệu quả trong vấn đề trị mụn thâm.

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Cà chua
  • Muối ( lưu ý nên chọn loại muối hạt mịn, không bị lẫn tạp chất)

Cách thực hiện:

  • Bước 1: cà chua rửa sạch, xay nhuyễn rồi trộn đều với muối
  • Bước 2: làm sạch da với sữa rửa mặt và nước ấm để lỗ chân lông giãn rộng.
  • Bước 3: thoa đều hỗn hợp trên lên da kết hợp với massage nhẹ nhàng.
  • Bước 4: để yên khoảng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Tần suất thực hiện: 2-3 lần/ tuần

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