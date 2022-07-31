Dưỡng tóc bóng khoẻ với 4 công thức mặt nạ đơn giản, cứu cánh mái tóc khỏi nắng hè

Làm đẹp 31/07/2022 05:45

Cái nắng mùa hè khiến mái tóc chị em trở nên khô xơ và dễ gẫy rụng, hãy thử ngay 4 loại mặt nạ cho tóc dưới đây và xem kết quả nhé!

 

Mặt nạ trứng

 

Dưỡng tóc bóng khoẻ với 4 công thức mặt nạ đơn giản, cứu cánh mái tóc khỏi nắng hè - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trứng là một trong những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng tốt nhất trong việc khắc phục tóc khô xơ. Bạn có thể sử dụng riêng lẻ hoặc phối hợp trứng với các nguyên liệu khác để có kết quả tốt nhất.

Cách thực hiệm

  • Bạn kết hợp trứng với tinh dầu mà bạn thích.
  • Đánh trứng và tinh dầu cho quyện vào nhau rồi bôi hỗn hợp này lên tóc trong một tiếng. Sau đó, bạn xả sạch tóc lại với nước.
  • Thường xuyên đắp mặt nạ trứng cho tóc sẽ giúp tóc có đủ độ ẩm cần thiết và phục hồi tóc khô xơ.

Mặt nạ bia

Dưỡng tóc bóng khoẻ với 4 công thức mặt nạ đơn giản, cứu cánh mái tóc khỏi nắng hè - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bia chứa rất nhiều tinh chất tốt cho mái tóc của bạn. Trong bia có một lượng lớn mạch nha và hoa bia cung cấp silica cho tóc chắc khỏe, óng ả.

Cách thực hiện:

  • Lấy 1 chén bia trộn chung với 1/4 cốc giấm táo xoa đều lên mái tóc ẩm. Kết hợp thoa, massage cho bia thấm đều da đầu để nuôi dưỡng tóc, làm đẹp tóc và mọc tóc nhanh chóng.
  • Ủ trong tầm 10 p sau đó xả sạch với nước.

Mặt nạ chuối, mật ong và sữa chua

Dưỡng tóc bóng khoẻ với 4 công thức mặt nạ đơn giản, cứu cánh mái tóc khỏi nắng hè - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là sự kết hợp hoàn hảo của mặt nạ dưỡng tóc khô xơ đến từ chuối, mật ong và sữa chua. Trong đó, chuối rất giàu vitamin, kali và carbohydrate giúp khóa ẩm và loại bỏ tóc xoăn hiệu quả. Sữa chua chứa hàm lượng axit lactic cao giúp chống lại tình trạng tóc xỉn màu và phục hồi tóc hư tổn. Cuối cùng, mật ong đóng vai trò bổ sung độ ẩm và dưỡng ẩm cho tóc khô thêm mềm mượt.

Cách thực hiện:

  • Hòa quyện 1 quả chuối nghiền với 2 muỗng cà phê sữa chua và 1 muỗng cà phê mật ong.
  • Thoa hỗn hợp mặt nạ chuối, mật ong và sữa chua lên tóc ẩm từ chân tóc xuống ngọn tóc.
  • Quấn tóc lên và đội mũ tắm.
  • Ủ mặt nạ trên tóc trong khoảng 30 phút.
  • Gội sạch bằng dầu gội và dầu xả sau khi ủ.

Mặt nạ dầu dừa và mật ong

Dưỡng tóc bóng khoẻ với 4 công thức mặt nạ đơn giản, cứu cánh mái tóc khỏi nắng hè - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa có công dụng dưỡng ẩm và làm mềm tóc, đồng thời ngăn ngừa tóc gãy rụng do chứa nhiều thành phần axit béo. So với dầu xả thông thường, dầu dừa dưỡng tóc giúp thấm vào tóc sâu hơn, đem lại mái tóc mềm, mượt và bóng khỏe.

Bên cạnh đó, mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên có khả năng cấp ẩm cho tóc, giúp tăng cường dưỡng chất cho tóc. Đồng thời, mật ong cũng là một chất làm mềm giúp bạn có mái tóc mềm mượt hơn, dưỡng ẩm cho da đầu hiệu quả để từ đó khôi phục lại độ mềm và bóng mượt cho tóc. Vì vậy, mặt nạ cho tóc khô xơ từ dầu dừa và mật ong sẽ rất phù hợp cho những bạn có mái tóc khô xoăn cứng.

Cách thực hiện:

  • Trộn mật ong và dầu dừa theo tỷ lệ bằng nhau. Lượng dùng dựa theo độ dài và kết cấu tóc
  • Thoa đều hỗn hợp lên tóc từ trên xuống dưới. Nếu bạn có da đầu nhờn, hãy thoa hỗn hợp này từ phần tai trở xuống
  • Để hỗn hợp thấm đều trong 20 phút
  • Rửa sạch lại với nước, sau đó gội đầu và xả tóc như bình thường.
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