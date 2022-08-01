Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ "nhàn tênh"

Dù tủ đồ công sở của bạn đa dạng tới đâu, áo sơ mi vẫn là món thời trang chủ chốt. Kiểu áo này chính là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, đúng chất công sở. Dễ mặc dễ đẹp nhất là áo sơ mi mang tông màu trung tính như trắng, be, nâu, ghi xám… Tuy nhiên, chị em cũng đừng bỏ qua những mẫu sơ mi màu pastel hay sơ mi họa tiết kẻ. Đây là các phiên bản rất trẻ trung, tươi mới, giúp style của chị em thêm phần phong phú, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Còn gì thanh lịch và trang nhã bằng một chiếc blazer khi mặc đến nơi công sở. Trang phục này không chỉ đem lại cho bạn sự năng động, cá tính mà còn giúp bạn chững chạc, lịch sự và phù hợp với hoàn cảnh hơn rất nhiều. Bạn có thể chọn cho mình một chiếc blazer tay lỡ trẻ trung hoặc một chiếc blazer tay dài trong những ngày trời se lạnh. Nếu muốn phá cách, bạn hoàn toàn có thể kết hợp với quần bò cũng không làm giảm đi vẻ lịch thiệp từ chiếc áo này. Còn không, cách đơn giản nhất là kết hợp với váy liền, chân váy bút chì, quần âu, treggings,.. đơn giản mà rất thu hút đấy nhé.

Quần jeans đơn giản

Set đồ của bạn sẽ thêm hoàn hảo, lãng mạn hơn nếu bạn sở hữu cho riêng mình mốt quần jeans cạp cao cổ điển cùng một vài cách kết hợp thú vị. Chiếc quần mà các nàng cần đầu tư khi đi làm này đó là dáng quần jeans với phom dáng thoải mái, không quá ôm hay quá rộng, thêm phần cạp cao/trung cực kỳ tôn dáng, trước khá nhiều xu hướng quần jeans phá cách đây mới chính xác là mảnh ghép không thể bỏ lỡ trong các set đồ mùa thu của bạn.

Quần âu ống đứng

Chị em công sở rất nên đầu tư vào những chiếc quần âu ống đứng màu trung tính vì chúng mix với mọi kiểu áo đều chuẩn xinh xắn. Để không làm style công sở bị già hóa, các quý cô nên phối item này với những mẫu áo có màu sắc tươi sáng một chút. Đây sẽ là gợi ý diện đồ đảm bảo sự chỉn chu, thanh lịch cho các nàng nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung và phóng khoáng.

Túi phom cứng cáp

Chị em hãy ưu tiên những mẫu túi có phom dáng cứng cáp, chất liệu tốt. Kiểu túi này sẽ mang đến sự sang trọng và xịn mịn hơn là những chiếc túi ọp ẹp, chất liệu kém chất lượng. Bên cạnh đó, nếu ưu tiên túi màu trung tính như đen, nâu hoặc be…, chị em sẽ không phải suy nghĩ nhiều khi mix đồ.

Giày thấp, gót mảnh

Các nàng cũng không nhất thiết phải chọn những mẫu giày quá cao, giày gót thấp sẽ tạo sự thoải mái hơn, và còn toát lên vẻ nền nã, thanh lịch. Một số nàng công sở sành điệu còn ưu tiên giày thấp có phần gót mảnh, như vậy diện lên sẽ rất thanh tao, tinh tế.