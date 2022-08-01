Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ "nhàn tênh"

Thời trang 01/08/2022 10:00

Tủ đồ có 6 item này chắc chắn sẽ giúp chị em không phải tốn nhiều thời gian trong việc chọn đồ đi làm nữa.

Sơ mi kiểu 

Dù tủ đồ công sở của bạn đa dạng tới đâu, áo sơ mi vẫn là món thời trang chủ chốt. Kiểu áo này chính là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, đúng chất công sở. Dễ mặc dễ đẹp nhất là áo sơ mi mang tông màu trung tính như trắng, be, nâu, ghi xám… Tuy nhiên, chị em cũng đừng bỏ qua những mẫu sơ mi màu pastel hay sơ mi họa tiết kẻ. Đây là các phiên bản rất trẻ trung, tươi mới, giúp style của chị em thêm phần phong phú, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 1

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 2

Áo blazer thanh lịch

Còn gì thanh lịch và trang nhã bằng một chiếc blazer khi mặc đến nơi công sở. Trang phục này không chỉ đem lại cho bạn sự năng động, cá tính mà còn giúp bạn chững chạc, lịch sự và phù hợp với hoàn cảnh hơn rất nhiều. Bạn có thể chọn cho mình một chiếc blazer tay lỡ trẻ trung hoặc một chiếc blazer tay dài trong những ngày trời se lạnh. Nếu muốn phá cách, bạn hoàn toàn có thể kết hợp với quần bò cũng không làm giảm đi vẻ lịch thiệp từ chiếc áo này. Còn không, cách đơn giản nhất là kết hợp với váy liền, chân váy bút chì, quần âu, treggings,.. đơn giản mà rất thu hút đấy nhé.

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 3

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 4

Quần jeans đơn giản

Set đồ của bạn sẽ thêm hoàn hảo, lãng mạn hơn nếu bạn sở hữu cho riêng mình mốt quần jeans cạp cao cổ điển cùng một vài cách kết hợp thú vị. Chiếc quần mà các nàng cần đầu tư khi đi làm này đó là dáng quần jeans với phom dáng thoải mái, không quá ôm hay quá rộng, thêm phần cạp cao/trung cực kỳ tôn dáng, trước khá nhiều xu hướng quần jeans phá cách đây mới chính xác là mảnh ghép không thể bỏ lỡ trong các set đồ mùa thu của bạn.

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 5

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 6

Quần âu ống đứng

Chị em công sở rất nên đầu tư vào những chiếc quần âu ống đứng màu trung tính vì chúng mix với mọi kiểu áo đều chuẩn xinh xắn. Để không làm style công sở bị già hóa, các quý cô nên phối item này với những mẫu áo có màu sắc tươi sáng một chút. Đây sẽ là gợi ý diện đồ đảm bảo sự chỉn chu, thanh lịch cho các nàng nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung và phóng khoáng.

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 7

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 8

Túi phom cứng cáp

Chị em hãy ưu tiên những mẫu túi có phom dáng cứng cáp, chất liệu tốt. Kiểu túi này sẽ mang đến sự sang trọng và xịn mịn hơn là những chiếc túi ọp ẹp, chất liệu kém chất lượng. Bên cạnh đó, nếu ưu tiên túi màu trung tính như đen, nâu hoặc be…, chị em sẽ không phải suy nghĩ nhiều khi mix đồ.

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 9

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 10

Giày thấp, gót mảnh

Các nàng cũng không nhất thiết phải chọn những mẫu giày quá cao, giày gót thấp sẽ tạo sự thoải mái hơn, và còn toát lên vẻ nền nã, thanh lịch. Một số nàng công sở sành điệu còn ưu tiên giày thấp có phần gót mảnh, như vậy diện lên sẽ rất thanh tao, tinh tế. 

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 11

Điểm danh 6 món đồ công sở không thể thiếu giúp nàng chọn đồ 'nhàn tênh' - Ảnh 12

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức

Phối đồ với chân váy midi thế nào để vừa đẹp vừa sang? Chị em hãy tham khảo 4 công thức

Với 4 cách diện chân váy midi sau đây, chị em chắc chắn sẽ ghi điểm phong cách.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang công sở mix đồ đi làm style công sở

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 15 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt