TikToker bị chỉ trích khi tổ chức tang lễ giả cho mình để 'xem phản ứng người thân'

Sau đó, vào ngày tang lễ, ông Baerten bất ngờ xuất hiện trên một chiếc trực thăng. Một đoạn video về tình huống lúc đó đã được đăng tải trên TikTok, tất cả những người đưa tang đều hoang mang trước chiếc trực thăng bất ngờ cất cánh gần nơi tổ chức lễ tang. Cuối cùng, khi nhìn thấy Baerten còn sống và khỏe mạnh rời khỏi trực thăng, những người đưa tang chạy đến chỗ ông như thể rất ngạc nhiên, một số người trong số họ bày tỏ sự nhẹ nhõm bằng cách ôm chặt ông.

Theo tờ The Times đưa tin ngày 15/6 (giờ địa phương), người sáng tạo TikTok David Baerten (45 tuổi) đã tổ chức một " đám tang giả " gần thành phố Liege, Bỉ vào cuối tuần trước (10/6). Mặc dù Baerten không thực sự chết, nhưng ông đã báo tin về cái chết của mình cho người thân và bạn bè quen biết và tập hợp những người đưa tang. Vợ con ông cũng tham gia vào kế hoạch. Cô con gái đã đăng lên mạng xã hội "Bố hãy yên nghỉ, con sẽ mãi không quên bố", khiến nhiều người tin rằng ông Baerten đã thực sự chết.

Ông David Baerten đã đến đám tang giả của mình bằng trực thăng. Một người tham dự lễ tang ôm chầm lấy ông khi nhìn thấy ông còn sống và khỏe mạnh - Ảnh: Tiktok

Sở dĩ ông Baerten làm vậy là để kiểm tra phản ứng của người thân. Ông đang cố gắng tìm hiểu xem những người thân xa lánh ông đau buồn như thế nào và ai là người không đến dự tang lễ. Ông chia sẻ: “Tôi bị tổn thương khi không được mời đến các sự kiện của người thân và không ai để ý đến tôi".

Vụ tổ chức "đám tang giả" của Baerten đã trở thành một chủ đề nóng được nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin. Đặc biệt, một đoạn video ghi lại tình huống lúc đó do một người đưa tang quay lại đã đạt 500.000 lượt xem, hơn 1000 bình luận chỉ sau 4 ngày. Tuy nhiên, hầu hết nhiều cư dân mạng đều phản ứng gay gắt với việc làm này của Baerten: "Tôi nghĩ tôi biết tại sao người thân của Baerten không thích ông ấy", "Tôi tự hỏi tại sao ông ấy không được người thân mời đến sự kiện của họ sau chuyện này", "Một số người chắc hẳn đã bị tổn thương sâu sắc trước tin cáo phó của ông". Một số cư dân mạng cho biết: "Sau vụ này có lẽ sẽ không có ai đến dự đám tang khi ông ấy chết thật".