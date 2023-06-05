Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 2/6 (giờ địa phương), trên tầng 3 của trung tâm mua sắm Plaza Hollywood ở Diamond Hill, Hồng Kông, hai người phụ nữ 22 và 26 tuổi bị một người đàn ông 39 tuổi tấn công, một trong hai người bị đè xuống sàn và đâm liên tục nhiều nhát vào người.

Bức ảnh là đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Chosun Ilbo

Theo cảnh sát Hồng Kông, người đàn ông đã mua hung khí từ trung tâm thương mại ngay trước khi gây án và đi lang thang quanh trung tâm trong vài phút trước khi tấn công nạn nhân. Người phụ nữ đầu tiên bị ông đâm sau lưng liền ngã gục xuống nhưng ông vẫn tiếp tục tấn công. Người phụ nữ thứ hai ở bên cạnh thấy vậy đẩy ông ra và định cùng người phụ nữ đầu tiên bỏ chạy nhưng đã bị ông vùng dậy lao vào đâm nhiều nhát. Cả hai đều đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường đã dùng chiếc ghế tại trung tâm để ngăn người đàn ông không đâm thêm vào người khác - Ảnh: SCMP/Chosun Ilbo

Một nhân chứng (64 tuổi) tại hiện trường kể rằng, anh đang dùng bữa tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại thì nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng khi đang ăn và nhìn thấy một người đàn ông tấn công một phụ nữ sau khi nghe tin có người bị đâm. Anh đã lấy hai chiếc ghế từ lối vào của nhà hàng và đánh vào trán người đàn ông gây án, đứng trước mặt ông và giữ một chiếc ghế ngang ngực để ngăn người đàn ông này đâm vào người khác và những người xung quanh đã giúp đỡ nạn nhân trước khi cảnh sát đến.